کرمان غرق در شور و نشاط شد/ راه اندازی کاروان های شادی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت 12 بهمن سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی شهر کرمان غرق در شور و شعور انقلابی شد و نوای سرودهای انقلابی در سطح خیابان ها و میادین شهر نواخته شد.

موتور سواران، دوچرخه سواران، ورزشکاران، خودروهای سواری ون و تاکسی های بین شهری نیروی انتظامی نیز صبح امروز با حمل پرچم های پیروزی انقلاب اسلامی از محل فرودگاه کرمان تا مصلی بزرگ امام علی(ع) کارناوال شادی به راه انداختند.

این کارناوال شادی که به یاد خاطره ورود حضرت امام راحل( ره) به ایران و حرکت از فرودگاه تا گلزار شهدا بود در پایان مسیر حرکت خود در تجمع نهایی مردم کرمان در مصلی بزرگ امام علی(ع) به جمع مردم انقلابی کرمان پیوستند.

ورزشکاران کرمانی نیز صبح امروز با حضور در میدان ولیعصر( عج) کرمان و برگزاری ورزش صبحگاهی ضمن نشاط و شادابی صبحگاهی نخستین روز از دهه مبارک فجر را گرامی داشتند.

مراسم ویژه سالروز ورود حضرت امام به میهن اسلامی نیزبا حضور اقشار مختلف مردم در محل مصلی کرمان با شور و نشاطی خاص و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین از جمله امام جمعه و استاندار کرمان برگزار شد.

در این مراسم اقشار مختلف مردم اعم از روحانیون، کارگران، ورزشکاران، اقلیت های مذهبی، زنان، کودکان و نوجوانان، دانش آموزان، روستائیان و عشایر،هیات مذهبی ، نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای ارتش و ... تمثال مقدس حضرت امام خمینی(ره) را گلباران کردند.