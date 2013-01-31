امام (ره) بهترین الگو امروز کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی پیش از ظهر پنج شنبه به مناسبت آغاز برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در جمع مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان در آستان مقدسه بکیرابن اعین این شهر اظهار داشت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ما دارای برکات وافری بوده که امروز این برکات را در دیگر کشورهای اسلامی شاهد و ناظر هستیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران درس ها و پیام های خوبی داشت افزود: آثار و نتایج این پیام ها را در انقلاب های منطقه می بینیم.

امام جمعه دامغان ملت ایران به عنوان رهروان واقعی امام (ره) باید آرمان های آن امام را سرلوحه کار خود قرار دهند، تصریح کرد: فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر یک بار دیگر فرصتی برای ملت ایران به وجود می آورد تا با شهداء و امام خمینی (ره) تجدید بیعت کنند.

ترابی، دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را آینه درخشانی دانست که نمایانگر قدرت و میثاق ملی مردم ایران است، خطرنشان ساخت: گفت: باید برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر امسال با شکوهتر از سال های قبل برگزار شود.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم شرکت کنندگان با نثار گل به تمثال مبارک حضرت امام (ره) یاد آن امام سفر کرده را بار دیگر در سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران گرامی داشتند.

در این آئین فرماندار، مدیران دستگاه های اجرایی، روحانیت، فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و قشرهای مختلف مردم دامغان حضو داشتند.

این آئین از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه مبارک فجر شهرستان دامغان برگزار می شد.