برخی رشته های ورزشی گوی سبقت را از پرورش اندام ربوده اند

بهرام نکاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورزش پرورش اندام همیشه در معرض اتهام مبنی از استفاده از مواد نیرو زا بوده است.

رئیس هیئت پرورش اندام خراسان رضوی افزود: البته بنده قصد انکار ندارم و اینکه ممکن است یکسری افراد در ورزش پرورش اندام نیز به صورت غیر قانونی از مواد نیرو زا استفاده کنند را شاید نتوان انکار کرد اما در حالی که برخی از رشته های ورزشی دیگر گوی سبقت را از رشته پرورش اندام ربوده اند نمی دانم چرا حساسیت فقط روی پرورش اندام است.

نکاحی بیان کرد: استفاده از مواد نیروزا به هیچ عنوان عمل پسندیده ای نیست و هیچکدام از مربیان و قهرمانان پرورش اندام نیز آن را تایید نمی کنند.

وی افزود: البته در زمینه نظارت بر باشگاه های پرورش اندام باید بگویم متولی نظارت هیئت پرورش اندام نیست اما ما یکسری پیش بینی ها و پیشنهادهایی برای جلوگیری و محدودیت افراد سودجو داریم.

مربیان دارای مدرک به باشگاه ها خواهند رفت

رئیس هیئت پرورش اندام خراسان رضوی اظهار کرد: باشگاه های پرورش اندام باید نسبت به مربی دارای مدرک اقدام کنند و این امر یک الزام قانونی است.

نکاحی افزود: مربیان حاضر در باشگاه های پرورش اندام در صورت قصور از وظیفه اصلی شان باید بر طبق قانون پاسخگو باشند.

وی حضور مربیان دارای مدرک را باعث رشد ورزش پرورش اندام دانست و گفت: اینکه نوجوانان و جوانان کم تجربه بتوانند زیر نظر یک مربی با تجربه و دوره دیده و طبق جدید ترین روش های علمی کارشان را انجام دهند هم به نفع ورزشکاران است هم فضای باشگاه ها را سالم نگه خواهد داشت.

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی مدیران و باشگاه ها

رئیس هیئت پرورش اندام خراسان رضوی افزود: دومین جلسه هم اندیشی مدیران و باشگاه های رشته های تحت پوشش هیئت پرورش اندام بزودی برگزار خواهد شد.

نکاحی اظهار کرد: رشته های که تحت پوشش هئیت قرار دارند پرورش اندام، پاورلیفتینگ و مچ اندازی است که البته همه این ورزش ها به نوعی از پرورش اندام و قدرت بدنی استفاده می کنند.

وی افزود: هیئت پرورش اندام با برگزاری جلسه هم اندیشی باشگاه ها و مدیران ورزش استان به دنبال انتقال نگرانی ها به مدیران ارشد ورزش استان است تا با همفکری بتوانیم مشکلات پیش روی ورزش پرورش اندام را برطرف کنیم.

رئیس هیئت پرورش اندام خراسان رضوی تاکید کرد: در برنامه های آینده هیئت قصد داریم زمینه حضور دو مربی در هر باشگاه را پیگیری کنیم تا هم نظارت بیشتری بر نحوه عملکرد ورزش کاران باشد هم اینکه این مربیان در صورت بروز مشکل پاسخگوی مسائل فنی و ورزشی باشگاه ها باشند.

نکاحی گفت: همان گونه که قبلا نیز گفتم کار نظارت جزء وظایف ما نیست اما به دلیل تبلیغات منفی که گاهی اوقات نسبت به ورزش پرور اندام می شنویم سعی داریم کارهای نظارتی مان را افزایش دهیم تا همین انحرافت بسیار اندکی که گاهی اوقات دیده شده را به صفر نزدیک کنیم.

وی بیان کرد: مجموعه هیئت پرورش اندام استان آماده است تا در صورتی که مواردی از تخلف دیده را پیگیری و در صورت اثبات تخلف با باشگاه متخلف برخورد کند.

خروجی پرورش اندام به اندازه پتانسیل این ورزش نیست

رئیس هیئت پرورش اندام خراسان رضوی اظهار کرد: پرورش اندام با اینکه مخاطبان زیادی دارد تا به امروز هیچ ردیف بودجه ای در ورزش کشور نداشته است.

نکاحی افزود: یک ضعف اساسی دیگر ورزش پرورش اندام در استان نبود آمار دقیق و ثبت شده از ورزشکاران این رشته است.

وی تصریح کرد: آمارهایی که ما داریم بیشتر بر مبنای گمانه زنی است و همین مسئله باعث شده تا ما نتوانیم در برنامه های بلند مدت مان از آمار دقیقی بهره مند شویم.

رئیس هیئت پرورش اندام خراسان رضوی اظهار کرد: تقریبا همه باشگاه های پرورش اندام به صورت خصوصی اداره می شود و ورزشکاران این رشته نیز به طور خصوصی فعالیت می کنند و همین مسئله ما را از داشتن آمار دقیق محروم کرده است.

نکاحی با اشاره به پخش نشدن مسابقات پرورش اندام از رسانه ملی تصریح کرد: مسابقات پرورش اندام به دلیل شرایط خاصی که دارد از رسانه ملی پخش نمی شود و همین مسئله باعث گمنام ماندن ورزشکاران این رشته شده است.

وی با اشاره به وجود جوانان علاقه مند به ورزش پرورش اندام تاکید کرد: متاسفانه خروجی پرورش اندام به اندازه پتانسیل این ورزش نیست و شاید یکی از دلایل آن گمنام باقی ماندن ورزش کاران این رشته باشد.



