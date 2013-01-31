غرب و آمریکا مایل به حل بحران سوریه نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، الکساندر لوکاشویچ گفت: برخی طرحهای روسیه درباره سوریه با مخالفت شدید از سوی غرب به ویژه آمریکا روبرو شده است.

وی افزود: طرحهای روسیه درباره سوریه بر اساس توافقنامه ژنو با مخالفت شرکای غربی که در راس آنها آمریکا قرار دارد، روبرو شده است و این مشخص می سازد که چه طرفی در اجرای توافقنامه ژنو سنگ اندازی می کند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: مسکو معتقد است که زمان کنونی نیاز به گامهای جمعی و سریع برای توقف خشونتها در سوریه دارد و باید راه حل میانه ای که اجازه گفتگوها را بدهد، به وجود آید.