رژه یگان های موتوری گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز تاریخی بازگشت حضرت امام خمینی (ره) به میهن عزیزمان ایران رژه یگان های موتوری گچساران با شکوه هرچه تمام برگزار شد.

رئیس ستاد بزرگداشت دهه فجر گچساران در حاشیه مراسم نمادین استقبال از حضرت امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران گفت: در مجموع 22 برنامه فرهنگی و هنری در ایام الله دهه فجر برنامه ریزی شده است.

یدالله مرادی، برپایی جشن های فرهنگی وهنری ، نمایشگاه کتاب، ایجاد پایگاه های سلامت در پارک ها و معابر، دیدار با خانواده شهدای انقلاب را از مهمترین برنامه های ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان گچساران عنوان کرد.

وی همچنین از برپایی کاروان سلامت برای اعزام به روستاها و بخش های شهرستان گچساران خبرداد و افزود: در این کاروان بیماران توسط پزشکان متخصص ودندانپزشکان به صورت رایگان ویزیت خواهند شد.

مرادی همچنین از برگزاری جشن بزرگ "فجر ماندگار" درگچساران با همکاری معاونت سیما شبکه استانی دنا در روز 16 بهمن راس ساعت 15 خبرداد.

مرادی یادآور شد: با همکاری شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران یک شب از جشن های فرهنگی وهنری کارکنان این شرکت با حضور کلیه همشهریان گچسارانی برگزار خواهد شد.