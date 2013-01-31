نیروهای نظامی و انتظامی باید بصیرت ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دهه فجر در یگان ویژه پاسداران ویژه شرق استان تهران ظهر پنج شنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین، حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین، مرتضی مؤمنی فر رئیس کمیته بسیج دهه فجر انقلاب اسلامی و سید رضا طباطبایی بخشدار مرکزی شهرستان ورامین برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این مراسم طی سخنانی گفت: نیروهای نظامی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه اهمیت زیادی دارند، پس باید قدر این فرصت را بدانید و از آن برای خدمت به جامعه بهره برید.

وی با اشاره به 12 بهمن روز ورود امام(ره) به میهن اسلامی افزود: اغلب جوانها در آن روز ورود امام(ره) به دنیا نیامده بودید، شور و نشاط خاصی در کشور برقرار شده بود و همه انتظار ورود حضرت امام(ره) را می کشیدند.

افزایش بصیرت در نیروهای نظامی و انتظامی

امام جمعه ورامین با تأکید بر افزایش بصیرت در نیروهای نظامی و انتظامی عنوان داشت: نیروهای نظامی و انتظامی یگان ویژه هستند و باید بصیرت ویژه داشته باشند و از مسائل سیاسی، جریانات و احزاب و تحرکات فتنه گران با خبر و آگاه باشند.

گفتنی است، در ابتدای این مراسم حبیب روح زاده فرمانده یگان ویژه شرق استان تهران گزارشی از اقدامات این یگان ارائه کرد.

لازم به ذکر است، نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در بدو ورود به مقر فرماندهی از نیروهای یگان ویژه سان دید.