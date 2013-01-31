  1. عناوین کل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

جشنواره فرهنگی ورزشی کارگران و تعاونگران آذربایجان شرقی برگزار شد

جشنواره فرهنگی ورزشی کارگران و تعاونگران آذربایجان شرقی برگزار شد

تبریز – خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر٬ مراسم افتتاح نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی کارگران و تعاونگران استان آذربایجان شرقی ٬ بعدازظهر پنج شنبه در سالن کارگران تبریز برگزار شد.

پرویز پناهی ، سرپرست استانی فدراسیون ورزش های کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری اولین جشنواره فرهنگی ورزشی کارگران آذربایجان شرقی در دو بخش ورزشی و فرهنگی٬ نخستین فعالیت رسمی هیئت ورزشی کارگران استان به مناسبت گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بخش ورزشی این جشنواره در چهار رشته فوتسال ٬ والیبال ٬ طناب کشی و تنیس روی میز در قالب 46 تیم با حضور سرپرستان ٬ مربیان و ورزشکاران واحدهای قشر زحمت کش کارگری استان از امروز تا 29بهمن ٬ برگزار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص بخش فرهنگی این جشنواره گفت: خانواده های کارگران استان نیز در بخش فرهنگی این جشنواره ٬  در رشته های قرآن ٬ عکاسی ٬ کتابخوانی و نقاشی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

پناهی از شکل گیری انجمن ۱۷ گانه هیئت وززشی کارگران آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: در چند روز اخیر مسئولین هیئت ها مشخص شده و فعالیت خود را شروع کرده اند.

همزمان با این مراسم٬ ساختمان جدید هیئت ورزش های کارگری استان نیز به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1805038

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید