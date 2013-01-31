جشنواره فرهنگی ورزشی کارگران و تعاونگران آذربایجان شرقی برگزار شد

پرویز پناهی ، سرپرست استانی فدراسیون ورزش های کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری اولین جشنواره فرهنگی ورزشی کارگران آذربایجان شرقی در دو بخش ورزشی و فرهنگی٬ نخستین فعالیت رسمی هیئت ورزشی کارگران استان به مناسبت گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بخش ورزشی این جشنواره در چهار رشته فوتسال ٬ والیبال ٬ طناب کشی و تنیس روی میز در قالب 46 تیم با حضور سرپرستان ٬ مربیان و ورزشکاران واحدهای قشر زحمت کش کارگری استان از امروز تا 29بهمن ٬ برگزار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص بخش فرهنگی این جشنواره گفت: خانواده های کارگران استان نیز در بخش فرهنگی این جشنواره ٬ در رشته های قرآن ٬ عکاسی ٬ کتابخوانی و نقاشی با هم به رقابت خواهند پرداخت.

پناهی از شکل گیری انجمن ۱۷ گانه هیئت وززشی کارگران آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: در چند روز اخیر مسئولین هیئت ها مشخص شده و فعالیت خود را شروع کرده اند.

همزمان با این مراسم٬ ساختمان جدید هیئت ورزش های کارگری استان نیز به بهره برداری رسید.