صومعه سرا به عنوان شهر دوستدار معلول انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم تکاملی ظهر امروز در همایش جشن انقلاب که به همت بهزیستی در صومعه سرا برگزار شد، افزود: در88 مرکز توانبخشی گیلان پنج هزار معلول در حال آموزش هستند.

وی اظهارداشت: کار با معلولان کاری دست جمعی است بنابران می طلبد تمامی نهادها و سازمانها قسمتی از این کار را برعهده گیرند.

معاون بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه زمینه حضور افراد معلول بیش از پیش در جامعه باید فراهم شود، گفت: حق معلولان در ساخت نوع مدرسه و خیابان ها باید رعایت شود.

وی ادامه داد: شهرستان صومعه سرا به عنوان شهر بدون مانع در گیلان انتخاب شده است از اینرو باید مناسب سازی برای معلولان اجرایی شود.

تکاملی همچنین از حضور 310 دانشجو در دانشگاه های گیلان خبر داد و یادآورشد: وسایل توانبخشی در اولویت کارها باید قرار گیرد.