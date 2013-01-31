مدیران کهگیلویه و بویراحمد با آرمانهای ‌امام راحل (ره) و شهدا تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار استان روز پنجشنبه در این مراسم،‌ هدف از این دیدار را تجدید میثاق با آرمان های انقلاب ،‌امام خمینی (ره)،‌شهدا و مقام معظم رهبری دانست و گفت: به برکت خون مقدس شهدا،‌ دعای خیر و هدایت های مقام معظم رهبری،‌ توفیق خدمت به اسلام و مردم را یافته ایم.

سید حسین صابری اظهار امیدواری کرد: در سایه هدایت مقام معظم رهبری و اجرای منویات و رهنمودهای ایشان،‌ وظیفه خطیر خود در راستای پاسداری انقلاب اسلامی و انجام مسئولیت های سنگین خود را به خوبی به انجام برسانیم.

پس از این مراسم، ‌استاندار به همراه مدیران با حجت الاسلام و المسلمین حسینی امام جمعه شهر یاسوج دیدار کردند.

همچنین رژه موتوری به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور، از مسیر فرودگاه یاسوج به سمت گلزار شهدای این شهر برگزار شد.