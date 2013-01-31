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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

ساعت کار مراکز تعویض پلاک افزایش یافت

ساعت کار مراکز تعویض پلاک افزایش یافت

معاون فنی و مهندسی خدمات ترافیک راهور ناجا از افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد رستمی با اشاره به اینکه حجم درخواستهای خدمات پس از شماره گذاری وسایل نقلیه از سوی متقاضیان افزایش یافته است، افزود: به منظور ارائه خدمات بیشتر و آسان تر متقاضیان، ساعات کار مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودرویی در سراسر کشور افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: از روز شنبه 14بهمن ماه جاری ساعت کار مراکز تعویض پلاک سراسر کشور به مدت 2 ساعت افزایش می یابد، بر این اساس این مراکز هر روز از ساعت 7 صبح تا 16:30 بعدازظهر و روزهای پنجشنبه تا ساعت 14 آماده پاسخگویی به مراجعان هستند.

معاون فنی و مهندسی خدمات ترافیک راهور ناجا با اشاره به اینکه اغلب مراجعه افراد بین ساعات 9 تا 12:30 است، از متقاضیان خواست تا جهت اخذ خدمات پس از شماره گذاری مدیریت زمان داشته باشند.

وی افزود: همچنین متقاضیان پیش از مراجعه با سامانه گویای 48010000 تماس حاصل نمایند تا از اطلاعات مورد نیاز در خصوص آدرس مراکز و شرایط و مدارک لازم برای ارائه خدمات مطلع شوند تا در زمان مراجعه با مشکل مواجه نشده و خدمات را به نحو مطلوب دریافت کنند.

کد مطلب 1805044

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