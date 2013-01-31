اقتصاد متکی به نفت مانع رشد بخش خصوصی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بیرانوند ظهر پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه کشور ایران به پشتوانه نظام اسلامی و مردمی ولایی توانسته است قله های پیشرفت را با وجود همه فشارها پشت سر بگذارد.

وی افزود: با برنامه ریزی های صحیح در سطح کلان و همچنین اجرای عدالت در جامعه بسیاری از مرزهای علم و دانش توسط ملت ایران پشت سر گذاشته شده است که دشمن از این مسئله هراس دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خوشبختانه کشور ایران از افقهای برنامه پنجم توسعه در بسیاری از موارد جلوتر است که این امر نشان از عزم راسخ ملت ایران برای رسیدن به قله های پیشرفت دارد.

بیرانوند همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وابستگی اقتصاد به نفت سبب جلوگیری از رشد بخش خصوصی در سطح کشور شده است، عنوان کرد: عدم رشد بخش خصوصی سبب آن می شود که سرمایه ها به جای ورود به بخش تولید به سوی بازار ارز و سکه گسیل شود که این امر نه تنها اقتصاد کشور را دچار اختلال می کند بلکه تولید را که رابطه مستقیم با اشتغال دارد دچار مشکل خواهد کرد.

وی افزود: تحریم های سنگین غرب علیه ایران نشان از دشمنی دیرینه استکبار با ملت ولایی ایران دارد که تنها راه شکست دشمن در این شرایط مقاومت به همراه همبستگی ملی است.