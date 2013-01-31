به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا نوین در جمع مدیران شهرداری با اعلام این خبر اظهار داشت: خرید و ورود واگن‌های خط اول مترو به منظور بهره‌برداری ازهشت کیلومتر اول این خط ، تسریع مراحل اجرایی و احداث ایستگاه‌های خط اول ، ورود دستگاه حفاری خط دوم و تسریع مراحل احداث خط دو ،خرید و تزریق 200 دستگاه اتوبوس جدید در ناوگان اتوبوسرانی و نوسازی ناوگان تاکسیرانی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری تبریز در حوزه حمل و نقل درون‌شهری در سال آینده خواهد بود.

وی ادامه داد: با بهره ‌برداری از هشت کیلومتر خط اول قطارشهری و نیز افزایش ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی و در کنار آن اتمام مراحل اجرایی طرح‌های مسیرگشایی ، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در ترافیک شهری مرتفع خواهد شد و علاوه بر آن زمینه برای کاهش آلودگی‌های محیطی ، صرفه‌جویی در وقت و انرژی شهروندان ، جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها و ثروت عمومی فراهم خواهد شد.

نوین با اعلام این که بالغ بر نیمی از بودجه عمرانی سال 92 شهرداری تبریز برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ةای متعدد در حوزه حمل و نقل درون‌شهری هزینه خواهد شد،استقرار و نهادینه‌سازی سامانه‌های جدید و مدرن کنترل و نظارت بر ترافیک ، افزایش دوربین‌های کنترل ترافیک در تقاطع‌ها و چهارراه‌های فاقد دوربین را از دیگر برنامه‌ها شهرداری در این بخش اعلام کرد.

ایجاد پیاده راه سنگ فرش حد فاصل راسته کوچه تا دانشسرا

علیرضا نوین با اعلام این خبر اظهار داشت: فاز نخست این طرح از راسته کوچه تا ابتدای خیابان دارایی از سال آینده عملیاتی خواهد شد و طی آن نیمی از مسیر مذکور با اجرای طرح سنگ فرش در بستر،همانند خیابان تربیت به پیاده راه تبدیل و بخشی دیگر به منظور تردد خودروهای حمل و نقل عمومی ساماندهی و تغییر وضعیت خواهد یافت.

وی ادامه داد: در قالب طرح پیاده راه مسیر راسته کوچه تا دانشسرا، تندیس ها ، فضای سبز منحصربه فرد ، تندیس ها و مبلمان شهری زیبا ، آب نماها و دیگر زیرساخت های رفاهی و گردشگری طراحی و نصب خواهد شد و علاوه بر آن مطالعات مقدماتی برای راه اندازی ترن درون شهری تفریحی و گردشگری در این مسیر در حال انجام است که همزمان با اجرای طرح پیاده راه عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.

نوین ابراز امیدواری کرد اجرای طرح پیاده راه سنگ فرش حدفاصل راسته کوچه تا میدان دانشسرا همزمان با آغاز سال 92 عملیاتی شود.

ایجاد خانه نخبگان آذربایجان شرقی در تبریز

علیرضانوین، شهردار تبریز تبریز با اعلام این مطلب اظهار داشت: راه‌اندازی خانه نخبگان استان با هدف حمایت عملی و همه‌جانبه از نخبگان ، مبتکران و مخترعان جوان استان و نیز بسترسازی برای عملیاتی و کاربردی سازی این طرح‌ها در حوزه عمران و توسعه شهری در دستور کار مدیریت شهری تبریز قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت عملی وهمه‌جانبه از نخبگان و طرح‌ها و ابتکارات آنان را وظیفه شهرداری تبریز دانست و افزود: شهرداری تبریز با ایجاد و تقویت تیم علمی شهرداری و حمایت از اعضای این تیم به سرپرستی دکتر رحمتی ، یکی از نخبگان برتر کشور گام‌های عملی در راستای تحقق شعار حمایت از نخبگان برداشته و این حمایت‌ها را تداوم خواهد داد.