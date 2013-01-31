ایجاد اشتغال و تامین مسکن اولویت برنامه های اجرایی ملایر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان ملایر افزود: ملایر در سالهای اخیر نه تنها از استان و شهرستانهای دیگر عقب نبوده بلکه در بسیاری از موارد نیز پیشتاز است.

وی گفت: تشکیل 39 جلسه کارگروه توسعه کشاورزی با تصویب بیش از 650 طرح، ثبت اشتغال 13هزار و215 نفر با توجه به سهمیه 10 هزار 685 نفری ملایر درسالجاری و 124 درصد اشتغال ایجاد شده، بهره برداری چهار هزار و988 واحد مسکونی با حضور رئیس جمهور و ادامه ساخت مسکن مهر ملایر ازمهمترین برنامه های انجام شده در ملایر در سال جاری بوده است.

وی در ادامه از افتتاح و کلنگ زنی 150 طرح و پروژه همزمان با دهه فجر در ملایر خبر داد و عنوان داشت: از این تعداد طرح، 146 پروژه افتتاح و چهار پروژه نیز کلنگ زنی خواهد شد.

خیریانپور اعتبارات این تعداد طرح را 188 میلیارد و566 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: مهمترین این پروژه ها بهرهبرداری از فاز نخست دامداری 2500 راسی ملایر، کشتارگاه ماکیان گوشت، اتمام ساماندهی گلزارهای شهدای ملایر و طرحهای عمرانی، کشاورزی، صنعتی برق و طرحهای مخابراتی خواهد بود.

فرماندار ملایر در ادامه از کلنگ زنی کتابخانه مرکزی ملایر با اعتبار 300 میلیون تومان خبر داد.

وی ساخت موزه تاریخ طبیعی شهرستان در بام ملایر، ایجاد کارخانه کنسانتره میوه در این شهرستان، ایجاد پتروشیمی ملایر، ساخت برج یاقوت در ملایر، ساخت استادیوم پنج هزار نفری شهرستان ملایر را از برنامه ها و طرحهای در دست اجرا در این شهرستان در آینده نزدیک برشمرد.

فرماندار ملایر در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تحریمهای دشمنان گفت: این مشکلات و تحریمها هرگز نباید مسئولان را از خدمت رسانی به مردم غافل کند و در این برهه از زمان خدمت به مردم باید بیشتر شود و مردم نسبت به نظام و فعالیت دلسوزانه مسئولان و مدیران دلگرمتر شوند.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرو روستا در اوایل سال آینده افزود: بحث انتخابات یک مسله ملی و همگانی است.

امام جمعه ملایر نیز گفت: احتیاجات مردم در روستاها باید برطرف شود تا آنها آثار و برکات پیروزی انقلاب اسلامی را مشاهده کنند.

حجت الاسلام سید رضا فاضلیان با برشمردن اخلاق و سجایای پیامبر اکرم(ص) بر لزوم اخلاق مداری برای پیشرفت کارها تاکید کرد و افزود: مسئولان در پست و مقام های مختلف و ادارات گوناگون باید این موضوع را مدنظر داشته باشند چرا که اخلاق نیکو مردم را جذب می کند..

امام جمعه ملایر در ادامه طلوع فجر انقلاب اسلامی را از برکات و موهبات الهی به ملت ایران برشمرد و گفت: حکومتی که برای خدا برپا شود موفق میشود.

حجت الاسلام فاضلیان خطاب مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان ملایر بر خدمتگذاری بیشتر به مردم به ویژه مناطق محروم و روستایی تاکید کرد.