دو خانه عالم در دهه فجر در ملایر بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داود عباسی امروز در جمع خبرنگاران در ملایر با تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی حرکت امام خمینی (ره) را در پیروزی انقلاب اسلامی حرکتی الهی برشمرد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر از افتتاح دو خانه عالم در دو شهر زنگنه و روستای طجر سامن همزمان با دهه فجر در ملایر خبر داد و عنوان داشت: برای ساخت هر کدام از این خانه‌های عالم بالغ بر 40 میلیون تومان هزینه شده است.

وی یادآور شد: شهرستان ملایر در حال حاضر دارای 11 خانه عالم در روستاها است و ساخت خانه‌های عالم در مابقی روستاها نیز از برنامه‌های این اداره در آینده است.

وی از اجرای جشنواره قرآنی کودک و نوجوان توسط این اداره همزمان با دهه فجر به مدت یک هفته خبر داد و عنوان کرد: این جشنواره ویژه کودکان و نوجوانان و شامل روخوانی، روانخوانی، تفسیر، شاخص‌های قرآنی، مسابقه نقاشی کودکان با موضوعات قرآنی و انقلاب خواهد بود.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر در ادامه از برگزاری گفتمان‌های دینی با موضوعات مختلف در این ایام خبر داد و گفت: موضوعات این گفتمان‌ها شامل انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب، نیازهای اجتماعی، مسائل اخلاقی کودکان و نوجوانان است.

وی همکاری با ادارات مختلف و شورای هماهنگی تبلیغات، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری جشن انقلاب ویژه خواهران در اداره تبلیغات را از دیگر برنامه‌های این اداره در دهه فجر امسال برشمرد.