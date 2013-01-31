دکتر حبیبی در جوار مرقد امام(ره) به خاک سپرده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تولیت حرم امام خمینی(ره)، پیکر مرحوم دکتر حسن حبیبی در جوار مرقد مطهر حضرت امام خمینی(س) به خاک سپرده می شود.

مراسم تشییع پیکر دکتر حبیبی ساعت 9 صبح روز جمعه 13 بهمن از مقابل بنیاد ایران شناسی برگزار خواهد شد.

دکتر حسن حبیبی در سالگرد ورودش به ایران همراه امام خمینی در 12 بهمن سال 57 دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شافت.

صبح امروز حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی، آیت الله سید محمد بجنوردی، حجج اسلام سید محمود دعایی، سید سراج الدین موسوی و مجید انصاری و عده ای دیگر از آشنایان و شخصیت های سیاسی و اجتماعی در منزل آن مرحوم گرد آمده و با خانواده ایشان ابراز همدردی کردند.

حسن ابراهیم حبیبی که از مدت ها پیش به دلیل نارسایی قلبی و جراحی معده در بخش CCU بیمارستان بستری بود، صبح امروز به رحمت ایزدی پیوست.