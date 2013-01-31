مجتمع رنگین کمان در خرم آباد افتتاح شد/ اتفاقی خوب در صنعت گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر فکوری ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مجتمع تجاری، تفریحی و گردشگری رنگین کمان خرم آباد گفت: عملیات اجرایی این مجتمع از سال 86 آغاز و در مدت پنج سال به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه نیت و هدف اصلی ما در اجرای این پروژه نیاز استان به مجتمع تفریحی گردشگری بوده است، اظهار داشت: لرستان دارای ظرفیتها و قابلیتهای بسیاری در حوزه گردشگری است.

مدیرعامل مجتمع تجاری، تفریحی و گردشگری رنگین کمان با اشاره به اینکه فعال شدن صنعت گردشگری در لرستان نیازمند اجرای چنین پروژه هایی است، گفت: قلعه فلک الافلاک یکی از قدیمی ترین قلعه های کشور است اما متاسفانه از این ظرفیت تا کنون بهره برداری مناسب صورت نگرفته است.

فکوری با تاکید بر اینکه طبیعت زیبا، آب و هوای مناسب، بناهای تاریخی و ... لرستان را مستعد پویا شدن صنعت گردشگری کرده است، ادامه داد: با توجه به نیاز مردم و میزان بالای اشتغال در صنعت گردشگری تصمیم گرفتیم که این مجتمع را راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شرایط در مرکز استان به گونه ای بود که برای یک کنفرانس معمولی هم مشکل داشتیم، تصریح کرد: با راه اندازی این مجتمع بسیاری از نیازهای استان فراهم می شود.

مدیرعامل مجتمع تجاری، تفریحی و گردشگری رنگین کمان با بیان اینکه این مجتمع در 9 طبقه با کاربریهای مختلف ساخته شده است، اظهار داشت: دو طبقه از این ساختمان پارکینگ، دو طبقه تجاری، دو طبقه شهربازی، سه طبقه هتل و دارای یک رستوران گردان است.

فکوری با بیان اشاره به اینکه رستوران گردان این مجتمع هفتمین رستوران گردان کشور است، یادآور شد: این مجتمع مجهز به تاسیسات مرکزی تهویه هوا، سیستم دوربین مدار بسته، سیستم اعلام حریق و ... است.

وی ادامه داد: برای ساخت این مجتمع چهار میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملی گرفته شده و به طور کلی تا کنون 10 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این مجتمع هزینه شده است.

مدیرعامل مجتمع تجاری، تفریحی و گردشگری رنگین کمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هدف اصلی مجموعه پزشکان سرمایه گذار در این مجتمع ایجاد مکانی برای رونق گردشگری استان بوده است، اظهار داشت: از مردم به خاطر قدردانیهایی که از کار ما کرده اند تشکر می کنم.

فکوری با بیان اینکه امیدوارم این مجتمع اولین فعالیت در حوزه گردشگری نباشد و انجام چنین پروژه هایی تداوم داشته باشد، افزود: نیازهای استان به سرمایه و اشتغال را با احداث کارخانه نمی توان رفع کرد بلکه باید بر روی قابلیتهای وجودی استان از جمله گردشگری سرمایه گذاری کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای جذب سرمایه گذار در استان باید با دید باز مسائل را نگاه کنیم، تصریح کرد: امروز متاسفانه سرمایه گذار بیش از آنکه نگران بازگشت سرمایه خود باشد، نگران مشکلاتی است که بر سر راه او در سرمایه گذاری وجود دارد.