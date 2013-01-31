644 پروژه در لرستان افتتاح می شود/بهره برداری از 15 هزار واحد مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مجتمع تجاری، تفریحی و گردشگری رنگین کمان خرم آباد با اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی، ایران در تمام تحولات منطقه و جهان حضور فعال دارد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران تمام ظلمتها و سیاهی ها را به فضل خداوند به روشنی و نور تبدیل کرد، افزود: انقلاب اسلامی دست مستکبران و استعمارگران را از ایران کوتاه کرد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران از الطاف خفیه الهی بود که به دست امام (ره) اتفاق افتاد، تصریح کرد: مردم ایران نیز چه در دوره انقلاب و چه در جنگ تحمیلی همواره حضور داشته و پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی بوده اند.

دهمرده با تاکید بر اینکه مردم ایران و لرستان استحقاق خدمت بی منت را دارند، گفت: کسانیکه به مردم ایران خدمت می کنند جزء توفیق یافتگان هستند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور و استان باید در راستای ایجاد زیرساختها و امکانات مورد نیاز مردم تمام تلاش خود را به کار بگیرند، اظهار داشت: در جایی که امکانات حمل و نقل، برق، آب و ... وجود نداشته باشد سرمایه گذار نمی تواند فعالیت کند.

استاندار لرستان یادآور شد: وظیفه دولت این است که زیرساختهای لازم را برای توسعه کشور فراهم کند.

دهمرده با بیان اینکه ساخت یک مجتمع تفریحی گردشگری یک کار عالمانه بوده و جای تقدیر دارد، افزود: بانکهای استان باید به کسانیکه اهلیت دارند و در راستای خدمت به مردم فعالیت می کنند کمک کند.

وی با اشاره به اینکه باید به توسعه و ساخت استان کمک شود، یادآور شد: بانکها نباید به کسانیکه تسهیلات را در جای دیگری هزینه می کنند وام بدهند بلکه باید این منابع را به سرمایه گذاران واقعی در استان بدهند.

استاندار لرستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه در ایام الله دهه فجر 644 پروژه با اعتبار بیش از 644 میلیارد تومان آماده بهره برداری است، افزود: پروژه های مسکن مهر نیز که بالغ بر 15 هزار مسکن مهر در استان هستند در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسند.