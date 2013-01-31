تحریم ها نشانه عجز و ناتوانی دشمنان در مقابله با ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی حدادعادل ظهر پنجشنبه در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی در رشت افزود: تحریم ها نشانه ای از خشم استکبار نسبت به ملت ایران است و دشمنان می خواهند مردم را از ادامه راه امام خمینی (ره) مایوس کنند.

وی همچنین با اعلام اینکه حاکمیت دین از مهمترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است، اظهارداشت: دنیای غرب، جنبه اجتماعی دین را کنار گذاشته بود با پیروزی انقلاب اسلامی این بخش مهم از دین، به صحنه آمد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اقدام بزرگ امام خمینی (ره) را در راستای حرکت انبیاء و ائمه اطهار(ع) عنوان کرد و گفت: بعد از احیای دین، استقلال مهمترین دستاورد انقلاب است حال آنکه پیشتر، بیگانگان در ایران تصمیم گیری می کردند.

وی همچنین با اعلام اینکه امروز دوست و دشمن معترفند که ملتی مستقل تر از ملت ایران وجود ندارد، افزود: نظام اسلامی ایران با پشتیبانی مردم همیشه در صحنه، مسیر عزت و سربلندی را می پیماید.

حدادعادل پیشرفت های کشور در زمینه علوم هسته ای، بخش دارو و درمان و علوم هوا فضا را قسمتی از دستاوردهای انقلاب دانست و اظهارداشت: ایران اسلامی امروز برای جهان اسلام به عنوان یک الگو مطرح است و جوانان، دانشجویان و مردم این کشورها چشم به ایران اسلامی دوخته اند.

وی در ادامه به اهمیت روز 12 بهمن ماه اشاره کرد و یادآورشد: این روز یکی از روزهای پرافتخار و سرنوشت ساز تاریخ ملت ایران است و مردم از امام راحل استقبالی به یادماندنی کردند.