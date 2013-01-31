صدای انقلاب اسلامی به همه کشورهای جهان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر پنجشنبه در نشست با استاندار بوشهر با اشاره به روند توسعه‌ای استان بوشهر، اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی برای پیشرفت و توسعه استان بوشهر صورت گرفته است و شاهد موفقیت‌های مطلوبی در استان بوشهر هستیم.

وی با اشاره به منابع وسیع خدادادی در استان بوشهر، اضافه کرد: ثروت‌های خدایی بسیار زیادی به مردم استان بوشهر عطا شده است که باید شرایطی فراهم شود که از این ثروت‌ها به نحو شایسته‌ای بهره برداری شود.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان ادامه داد: آنچه مهم است این است که زمان حرف اول را نمی‌زند بلکه اراده‌ها حرف اول را می‌زنند و حتی اگر یک روز هم فرصت باشد می‌توان بهترین فعالیت را انجام داد.

وی با تاکید بر لزوم معرفی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مردم، خاطرنشان ساخت: با افتتاح پروژه‌های عمرانی در دهه فجر نور امید در دل مردم تابیدن می‌گیرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری به تلاش‌های دشمنان برای فاصله انداختن بین مردم و مسئولان اشاره کرد و افزود: دشمنان نمی‌خواهند مردم ما به انقلاب دلبستگی پیدا کنند و همواره برای تفرقه‌افکنی در کشور تلاش می کنند.

انقلاب اسلامی ایران در تمام عالم جرقه امیدی ایجاد کرد



وی با تاکید بر لزوم حضور گسترده در راهپیمائی 22 بهمن‌ماه، ادامه داد: اما دشمنان خواهند دید که مردم با حضور گسترده و شکوهمند خود در راهپیمایی 22 بهمن اجازه نخواهند داد کسی بر این ملت غالب شود.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان در ادامه بیان داشت: انقلابی که در آغاز دهه پیروزی آن هستیم برای تمام عالم جرقه امیدی ایجاد کرد و ثمرات بسیار زیادی در نقاط مختلف جهان داشته است.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران این امید در کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی ایجاد شده است و چه بخواهند و چه نخواهند پایه‌های این الهام بخش‌هایی از انقلاب اسلامی است.

آیت‌الله حسینی بوشهری تصریح کرد: دشمنان در گذشته به خاطر تبلیغات زیاد خود نگذاشتند صدای امام و انقلاب به گوش کشورها برسد اما امروز بحمدالله صدای این انقلاب به همه کشورها رسیده است.