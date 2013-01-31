رسانه ها پیگیر مطالبات مردم باشند/موج دوم تحریمهای دشمن در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریایی نژاد ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان ملایر اظهار داشت: در ادارات اسلامی که حزئی از کشور اسلامی محسوب می شوند، ارباب رجوع نباید احساس حقارت کند وخدمت رسانی به مردم باید سرلوحه و اولین هدف مسئولان در انجام خدمت در نظام جمهوری اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه مسئولان باید با عدالت و صداقت بر همه امور کشور حاکمیت کنند، افزود: عدالت و حضور مسئولان در میان مردم باید احساس شود و اگر صادقانه مشکلات و توانمندی های کشور را با مردم در میان بگذاریم، آنها نیز صداقت را پذیرفته و محدودیتها را درک می کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی شرعی و قانونی بودن امور را از دیگر ملزومات برای مدیران و دستگاههای اجرایی خواند و گفت: این دو باید در کارها رعایت شوند و مسئولان باید امانت دار بیت المال باشند.

آریایی نژاد خطاب به رسانه ها نیز اظهار داشت: رسانه ها باید حرمت مسئولان را در نوشتن اخبار و اطلاعات حفظ کنند.

وی در ادامه بر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در شهرستان ملایر، سرکشی بیشتر اداره کار و بیمه تامین اجتماعی بر کارگاهها و کارخانجات در راستای نظارت بر کارفرمایان و مشکلات کارگران و رفع برخی مشکلات خطوط تلفن همراه در برخی روستاها تاکید کرد.

موج دوم تحریمهای دشمن در راه است

دیگر نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: موج دوم تحریمهای دشمن با عنوان نفت در برابر کالا و موج سوم با عنوان نفت در برابرغذا در راه است

علی نعمت چهاردولی با اشاره به تحریمهای دشمن در چند ماه گذشته و ایجاد جو و فضا در میان مردم گفت: وضعیت کنونی جامعه ناشی از نزدیک شدن به انتخابات سال آینده است و هر چه به زمان انتخابات نزدیکتر می شویم، موج تحریمها و فشارها دشمنان بیشتر می شود.

وی با اشاره به اینکه این تحریمها باعث فشارهای اقتصادی به مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه می شود، گفت: دشمنان در سالهایی که از پیروزی انقلاب می گذرد در برابر ملت ایران به نتیجه ای نرسیدند و به دنبال ایجاد ناامیدی در کشورمان هستند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موج اول تحریم های کشور امریکا علیه ایران، عنوان داشت: موج دوم این تحریم ها با عنوان نفت در برابر کالا و موج سوم با عنوان نفت در برابر غذا نیز در راه است.

وی افزود: دشمن به این نتیجه رسیده که جنگ اقتصادی راه مقابله با ملت ایران است وبعد از تحریم غذا به دنبال تحریم دارو و تجهیزات صنعتی است.

چهاردولی ابراز کرد: برای عبور از شرایط موجود، باید مدیریت درست در امور اقتصادی کشور لحاظ شود.

وی با تاکید بر لزوم کنترل قیمتها و وضعیت بازار، گفت: متاسفانه برخی افراد برای رسیدن به سودجویی بیشتر از فضای بازار استفاده می کنند و فضای تنش را بین مردم ایجاد کرده که باید با این افراد سودجو و فرصت طلب با دقت نظر برخورد شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر مدیران شهرستان گفت: برنامه ریزی و مدیریت درست در امور، استفاده درست و جلوگیری از ریخت و پاشهای اضافی در ادارات ما را در کمک و خدمت بیشتر به مردم یاری می کند.