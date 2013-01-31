ولی فقیه دژی محکم در برابر تهدیدهای دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدشریف حسینی کوهستانی، ظهر پنج شنبه به مناسبت نخستین روز از ایام دهه فجر که به نام "انقلاب اسلامی، پیامبر اسلام(ص) و استقرارحکومت اسلامی" نامگذاری شده است، در دیدار مبلغان و روحانیون استان یزد با امام جمعه استان اظهار داشت: امروز به جرات می توان گفت کشور ما هم ردیف کشورهای علمی دنیاست و این از دستاوردهای امام راحل و انقلاب است.

وی افزود: امروز نیز ولایت فقیه دژ محکمی در برابر تهدیدهای دشمن است و ملت ایران و قشرهای مختلف مردم هر جا از ولی فقیه اطاعت کرد، در برابر دشمن محکمتر ایستاد.

حسینی کوهستانی با اشاره به یاری خداوند در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: امام راحل با یاری خداوند و بیداری ملت بزرگ ایران، تحول عظیمی در قرن بیستم انجام داد و حکومت طاغوت و ستمشاهی را که سالیان درازی به این ملت ستم می کردند، برچید و حکومت اسلامی که در راس آن ولی فقیه است را شکل داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: زمانی که در ایران جهل، ستم و ضلالت حاکم بود، امام خمینی (ره) به عنوان ولی فقیه زمان، رسالت پیامبران را در ایران اجرا کرد و گمراهی را از مردم زدود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود یادآور شد: امروز دستاوردهای مهم انقلاب در تمام زمینه ها حاصل تلاش امام راحل و دانشمندان و نخبگان علمی و دینی است و امروز دنیا ایران را را با تصویر بنیانگذار راحلش می شناسند.

این مراسم با حضور جمعی از روحانیون، مبلغان، مبلغات، ائمه جمعه، استاندار و جمعی از مسئولان استان یزد در دفتر امام جمعه یزد برگزار شد.