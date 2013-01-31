مسئولان زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری قائم شهربا اشاره به اینکه داشتن یک انتخابات صد درصد رقابتی امری ضروری است اظهارداشت: انتخابات این چنینی حکایت از داشتن یک فرهنگ درست و انتزاع صحیح در جامعه دارد.

معلمی افزود: برای پیمودن قله ادب، فرهنگ والگو شدن برای دیگر ملت ها باید انتخابات صحیح برگزار کنیم.

امام جمعه قائم شهر بیان داشت: برای انتخابات رقابت جدی و شدید همراه با قانون که نشان از تمدن و رشد اجتماعی ، سیاسی جامعه داشته باشدمهم و صحیح است.

پاسخ درست مسئولان شهرستانی به مردم

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه ، جویبار و کیاکلا در مجلس شورای اسلامی به مسئولان شهرستانی تاکید کرد تا پاسخ درست برای برطرف کردن مشکلات ارباب رجوع دهند.

سید هادی حسینی در جلسه شورای اداری قائم شهر با اشاره به اینکه امام راحل به وحدت کلمه تاکید داشتند، اظهارداشت: امروز محور ولایت شهرستان امام جمعه است.

وی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی مدیون خون شهدا است، افزود: مسئولیتی که در مقابل مشکلات جامعه به مدیران، روسای ادارات و نمایندگان مردم در خانه ملت واگذار شده یک امر بزرگ برای چرخه نظام وبرطرف کردن مشکلات مردم جامعه است.

وی به مشکلات معیشتی، گرانی و بیکاری جوانان اشاره و تاکید کرد: مدیران شهرستان با مراجعه ارباب رجوع برای ارائه مشکل و برطرف کردن آن پاسخ درست و راهکارارائه دهند.

قائم شهر، دومین شهر پرتراکم کشور است.