نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، ظهر پنجشنبه در دیدار با مبلغان، ائمه جماعات و خواهران مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: روحانیت در زمان پیروزی انقلاب اسلامی نقشی خطیر، تاثیرگذار و ماندگاری بر عهده داشت و این نقش و تاثیرگذاری تا امروز که سه دهه از پیروزی انقلاب گذشته نیز ادامه دارد.

وی افزود: ما به عنوان روحانی در این لباس مذهبی در دوران حساس و خطیر امروز که دشمن با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و اقتصادی در صدد مبارزه با انقلاب است، مسئولیت دشواری داریم و باید ماهیت اصلی دین و ارزشهای آن را بهتر به نسل جدید معرفی کنیم.

ناصری عنوان کرد: شکل گیری هسته اولیه انقلاب در تبعید امام راحل به نجف اشرف بود و امام در این مرحله با نظم و برنامه ریزی، انقلاب را هدایت کرد و در پاریس با دیدار با رسانه های مختلف دنیا، اساس حکومت خود را به دنیا شناساند.

وی بیان داشت: امام خمینی (ره) حکومت علوی را جایگزین حکومت سیاه پهلوی کرد و از قرآن به عنوان مبانی حکومت و زندگی بهره گرفت.

ناصری یادآور شد: هدف اصلی پیامبران رسیدن به اهداف انسانیت است و امام خمینی (ره) نیز با هنر بزرگ خود، قطار خارج شده از ریل اسلام را به مسیر اصلی خود بازگرداند.

امام جمعه یزد ادامه داد: امنیت و توسعه اسلام از دستاوردهای مهم امام خمینی (ره) بود و بیداری اسلامی که اکنون در تمام دنیای اسلام مشاهده می شود، گوشه ای از اهداف والای حضرت امام است.

این مراسم با حضور استاندار، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد و بیش از 200 نفر از مبلغان خواهر و برادر، ائمه جمعه و روحانیون استان یزد برگزار شد.