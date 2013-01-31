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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

آیت الله ناصری:

نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی انکارناپذیر است

نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی انکارناپذیر است

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، نقش روحانیت را در پیروزی انقلاب اسلامی ایران انکارناپذیر دانست و گفت: سکاندار این انقلاب روحانی مبارزی بود که با تفکر اسلامی خود انقلاب را گام به گام هدایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، ظهر پنجشنبه در دیدار با مبلغان، ائمه جماعات و خواهران مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: روحانیت در زمان پیروزی انقلاب اسلامی نقشی خطیر، تاثیرگذار و ماندگاری بر عهده داشت و این نقش و تاثیرگذاری تا امروز که سه دهه از پیروزی انقلاب گذشته نیز ادامه دارد.

وی افزود: ما به عنوان روحانی در این لباس مذهبی در دوران حساس و خطیر امروز که دشمن با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و اقتصادی در صدد مبارزه با انقلاب است، مسئولیت دشواری داریم و باید ماهیت اصلی دین و ارزشهای آن را بهتر به نسل جدید معرفی کنیم.

ناصری عنوان کرد: شکل گیری هسته اولیه انقلاب در تبعید امام راحل به نجف اشرف بود و امام در این مرحله با نظم و برنامه ریزی، انقلاب را هدایت کرد و در پاریس با دیدار با رسانه های مختلف دنیا، اساس حکومت خود را به دنیا شناساند.

وی بیان داشت: امام خمینی (ره) حکومت علوی را جایگزین حکومت سیاه پهلوی کرد و از قرآن به عنوان مبانی حکومت و زندگی بهره گرفت.

ناصری یادآور شد: هدف اصلی پیامبران رسیدن به اهداف انسانیت است و امام خمینی (ره) نیز با هنر بزرگ خود، قطار خارج شده از ریل اسلام را به مسیر اصلی خود بازگرداند.

امام جمعه یزد ادامه داد: امنیت و توسعه اسلام از دستاوردهای مهم امام خمینی (ره) بود و بیداری اسلامی که اکنون در تمام دنیای اسلام مشاهده می شود، گوشه ای از اهداف والای حضرت امام است.

این مراسم با حضور استاندار، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد و بیش از 200 نفر از مبلغان خواهر و برادر، ائمه جمعه و روحانیون استان یزد برگزار شد.

کد مطلب 1805073

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