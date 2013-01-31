وضعیت زباله استانهای شمالی کشور مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری روز پنجشنبه در مراسم افتتاح سالن همایش اداره محیط زیست مازندران در ساری اظهار داشت: سرانه جنگل در کشورهای توسعه یافته هشت هزار مترمربع بوده که در ایران این رقم هزار و 700 متر مربع است.
وی با بیان اینکه هویت و میراث طبیعی کشور نباید ازبین برود، گفت:محیط زیست باید توسعه پایدار را تنظیم و نظارت خود را بیشتر کند.
معاون محیط ریست انسانی کشور یادآورشد: اگر یک شهرک صنعتی می سازیم باید تولید و اشتغال ایجاد شود و نباید فاضلاب آن سلامت مردم را به خطر بیاندازد.
وی افزود: ساخت کارخانه برای ایجاد اشتغال و تولید بسیار مهم بوده و خروجی گاز آن نباید آلودگی را برای محیط زیست کشور ایجاد کند.
این مقام مسئول ادامه داد: رویکرد دنیا به سمت توسعه تغییر یافته و تولید باید متناسب با استانداردهای بین الملی محیط زیست صورت گیرد.
وی گفت: دنیای صنعتی مشکل محیط زیست را برطرف کرده و کشورهای پیشرفته دنیا توانسته اند مسائل زیست محیطی خود را رفع کنند .
شاعری با اشاره به اینکه تولید گاز مازوت در نیروگاه نکا بیداد می کند و روستاییان حاشیه این نیروگاه دچار مشکل هستند، گفت: محیط زیست باید با نظارت کامل جهت پیگیزی و رفع این معضل چاره اندیشی کند.
ساری - خبرگزاری مهر: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به شکننده بودن استانهای شمالی کشور، گفت: وضعیت زباله استانهای شمالی کشور باید مدیریت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری روز پنجشنبه در مراسم افتتاح سالن همایش اداره محیط زیست مازندران در ساری اظهار داشت: سرانه جنگل در کشورهای توسعه یافته هشت هزار مترمربع بوده که در ایران این رقم هزار و 700 متر مربع است.
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