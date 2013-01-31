وضعیت زباله استانهای شمالی کشور مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری روز پنجشنبه در مراسم افتتاح سالن همایش اداره محیط زیست مازندران در ساری اظهار داشت: سرانه جنگل در کشورهای توسعه یافته هشت هزار مترمربع بوده که در ایران این رقم هزار و 700 متر مربع است.



وی با بیان اینکه هویت و میراث طبیعی کشور نباید ازبین برود، گفت:محیط زیست باید توسعه پایدار را تنظیم و نظارت خود را بیشتر کند.



معاون محیط ریست انسانی کشور یادآورشد: اگر یک شهرک صنعتی می سازیم باید تولید و اشتغال ایجاد شود و نباید فاضلاب آن سلامت مردم را به خطر بیاندازد.



وی افزود: ساخت کارخانه برای ایجاد اشتغال و تولید بسیار مهم بوده و خروجی گاز آن نباید آلودگی را برای محیط زیست کشور ایجاد کند.



این مقام مسئول ادامه داد: رویکرد دنیا به سمت توسعه تغییر یافته و تولید باید متناسب با استانداردهای بین الملی محیط زیست صورت گیرد.



وی گفت: دنیای صنعتی مشکل محیط زیست را برطرف کرده و کشورهای پیشرفته دنیا توانسته اند مسائل زیست محیطی خود را رفع کنند .



شاعری با اشاره به اینکه تولید گاز مازوت در نیروگاه نکا بیداد می کند و روستاییان حاشیه این نیروگاه دچار مشکل هستند، گفت: محیط زیست باید با نظارت کامل جهت پیگیزی و رفع این معضل چاره اندیشی کند.