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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۴۱

شاعری اعلام کرد:

وضعیت زباله استانهای شمالی کشور مدیریت شود

وضعیت زباله استانهای شمالی کشور مدیریت شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به شکننده بودن استانهای شمالی کشور، گفت: وضعیت زباله استانهای شمالی کشور باید مدیریت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری روز پنجشنبه در مراسم افتتاح سالن همایش اداره محیط زیست مازندران در ساری اظهار داشت: سرانه جنگل در کشورهای توسعه یافته هشت هزار مترمربع بوده که در ایران این رقم هزار و 700 متر مربع است.

وی با بیان اینکه هویت و میراث طبیعی کشور نباید ازبین برود، گفت:محیط زیست باید توسعه پایدار را تنظیم و نظارت خود را بیشتر کند.

معاون محیط ریست انسانی کشور یادآورشد: اگر یک شهرک صنعتی می سازیم باید تولید و اشتغال ایجاد شود و نباید فاضلاب آن سلامت مردم را به خطر بیاندازد.

وی افزود: ساخت کارخانه برای ایجاد اشتغال و تولید بسیار مهم بوده و خروجی گاز آن نباید آلودگی را برای محیط زیست کشور ایجاد کند.

این مقام مسئول ادامه داد: رویکرد دنیا به سمت توسعه  تغییر یافته و تولید باید متناسب با استانداردهای بین الملی محیط زیست صورت گیرد.

وی گفت: دنیای صنعتی مشکل محیط زیست را برطرف کرده و کشورهای پیشرفته دنیا توانسته اند مسائل زیست محیطی خود را رفع کنند .

شاعری با اشاره به اینکه تولید گاز مازوت در نیروگاه نکا بیداد می کند و روستاییان حاشیه این نیروگاه دچار مشکل هستند، گفت: محیط زیست باید با نظارت کامل جهت پیگیزی و رفع این معضل چاره اندیشی کند.

کد مطلب 1805074

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