بهره برداری از گازرسانی به 34 روستای استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک ایام فرخنده دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه مبارک فجر، زمان مناسبی برای شکرگذاری ملت ایران و بهترین فرصت برای بازگو کردن رشادت و شجاعت ملت ایران اسلامی است.

وی اضافه کرد: انقلاب بزرگ ایران در شیوه شکل‌گیری، نفوذ فراگیر و حتی پیروزی شکوهمند آن با بسیاری از انقلاب‌های دیگر جهان متفاوت بود و رمز جاودانگی آن، رهبری عالمانه بنیانگذار کبیر انقلاب، اراده پرشور و حضور آگاهانه مردمی بود که برای هدفی والا و مقدس، با تمام توان و حتی با نثار جان به میدان مبارزه شتافتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر افزود: بی‌شک اتحاد و همبستگی ملت ایران نیز نقشی اساسی در پیروزی این انقلاب شکوهمند داشته و این همبستگی تا همیشه تاریخ در خاطره‌ها باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران هم معادلات جهانی را بر هم زد و هم نظریه‌های سیاسی و جامعه شناختی معمول را به چالش کشید و دولت‌های استکباری را به شدت آشفته و غافلگیر کرد.

حسینی اذعان داشت: باید با تمام توان تلاش کنیم تا ضمن بزرگداشت این ایام، علاوه بر تجدید میثاقی دوباره، برای افروختن چراغی در آینده گام برداشت.

وی از افتتاح و آغاز به کار 51 پروژه گازرسانی در استان بوشهر طی دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: عملیات گازرسانی به 34 روستای استان از جمله این طرح‌ها است که می‌توان به روستاهای دویره، احمدی، گرگور، خوش مکان، چاه عربی و چاه خانی اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر برخی دیگر از این پروژه‌ها را نیز عنوان کرد و گفت: بهره‌برداری از خط توزیع گاز شهری در شهرهای دالکی، بادوله، فاز تکمیلی بوشهر و فاز دوم شهر دیلم نیز از جمله این پروژه‌ها است.