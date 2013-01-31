به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی عصر روز پنج شنبه در مراسم گلباران محل جلوس امام خمینی (ره) طی سخنانی اظهارداشت: برای همه ما توفیقی است که در این نقطه نورانی که مکان شروع فراگیر شدن نهضت روحانیت و نهضت بزرگ انقلاب اسلامی و مردمی است حضور داریم.

وی گفت: آنچه اکنون در جهان اتفاق افتاده مدیون نفسهای گرم و همت این مرد بزرگ است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سوال که حضور ما در این مکان برای چیست؟ گفت: آیا اینجا جمع شده ایم که تشریفاتی را به جا آوریم؟ آیا اگر نیاییم حضرت امام (ره) از ما گله مند می شود؟ یا اینکه می آییم زیارتی کنیم یا اصلا موضوع چیز دیگری است؟

صفار هرندی گفت: خداوند در قرآن کریم می فرماید "روزهای خدا را به یاد مردم بیاور". بنابراین حکمتی در کار است و یادآوری این روزها بیشتر از تعارف و تشریفات است. تشیع و اسلام این چنین ماندگار شده است.

مشاور فرمانده سپاه با اشاره به منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وحدت کلمه و وحدت حول محور اسلام گفت: امام (ره) تاکید داشت که این دو رمز پیروزی است و مادام که شما این دو را رعایت کنید آینده شما تضمین شده است.

صفارهرندی خاطرنشان کرد: عده ای مردم را دعوت به وحدت می کردند اما این وحدت حول محور اسلام نبود. امام (ره) به آنها می فرمود شما وحدت مردم را نشکنید و خود به این اجتماع عظیم مردمی وارد شوید. متاسفانه برخی دوستان به اشتباه فکر می کنند که اگر دعوت به وحدت کنند چون ممکن است در این میان، کسانی با انگیزه های متفاوت وارد شوند، این ضرر است در حالی که اینچنین نیست. ما نباید با وحدت مخالفت کنیم. وحدتی که محورش اسلام باشد برای ما واجد ارزشهای بزرگی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسی نمی تواند دعوت به وحدت کند اما نشانی جای دیگری دهد، وحدتی که حول محور نایب امام عصر(عج) باشد ارزشمند است.

وی ادامه داد: برخی جریانات مخالف در دوران انقلاب، با تظاهر به پیروی از آیت الله طالقانی تلاش کردند با آدرس دادن های دیگر در جامعه تجزیه ایجاد کنند. آیت الله طالقانی برای اینکه آب پاکی را روی دست آنها بریزد در مصاحبه ای فرمود هر وقت احساس می کنم احتیاج دارم روحیه بگیرم به دیدار این مرد ( امام خمینی) می روم و از او الهام می گیرم. آیت الله طالقانی می دانست شکستن رهبری توطئه ای است که دشمن دنبال می کند.

صفار هرندی ادامه داد: پس از رحلت امام هم عده ای با معرفی کسانی دیگر به عنوان رهبر سیاسی سعی کردند از امام به عنوان رهبر مذهبی یاد کنند و دنبال حاکمیت دوگانه بودند اما هوشیاری جریانات پایبند به خط امام گفتند که ما می دانیم ارجاع جامعه به چند جا خط دشمن است و از آن پرهیز می کنیم.

مشاور فرمانده سپاه تاکید کرد: رهبری جامعه در نقطه ای قرار دارد که کسی نباید خودش را کنار او تعریف کند و همه باید در طول رهبری تعریف شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جامعه هوشیار است و این رمز منکوب شدن توطئه ها بوده است و آخرین در برابر عمل مذبوحانه فتنه 88 بود که 8 ماه به طول انجامید اما نهایتا سرانجام خوشی داشت که با شناخت درست مردم از صحنه و حضورشان در صحنه در 9 دی ماه این هوشیاری را نشان دادند.

صفارهرندی ادامه داد: راهپیمایی 9 دی شبیه ترین اتفاق به وقایع انقلاب و عاشورای 57 به لحاظ عظمت و تشخیص درست مردم برای حضور در صحنه بود. ان شاءالله 22 بهمن امسال یک بیعت جدید با امام راحل خواهیم داشت . برای اینکه به آنان که مدعی هستند دوران امام و حمایت از نظام دینی و اسلام گرایی و اصولگرایی به پایان رسیده، تو دهنی بزنیم باید در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنیم.