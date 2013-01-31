ادامه خفقان آل سعود/ برگزاری تظاهرات جمعه کرامت در مارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد ، منابع وابسته به مخالفان عربستانی اعلام کردند: فعالان سیاسی خواستار برگزاری تظاهرات جمعه کرامت در مارس آینده شدند.

این منابع بیان کردند: این تظاهرات در واکنش به خفقان موجود و بازداشتهای گسترده ای است که در عربستان انجام می شود.

منابع فوق این درخواست فعالان سیاسی عربستانی را در واقع نوعی تحرک جدید و آشکار کردن اعلان برگزاری تظاهرات توصیف کردند.

از سوی دیگر جمعیت حقوق مدنی و سیاسی موسوم به "حسم "عربستان، فوزان الحربی را به جای سلیمان الرشودی که از دوازده دسامبر گذشته در زندان به سر می برد انتخاب کرد.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان عربستانی از بازداشت تعدادی از علما عربستانی از جمله عطیه السلمی 95 ساله و شیخ عبدالله الغامدی خبر دادند.

این منابع بیان کردند: این افراد که قصد دیدار پادشاهی را داشتند و هیچ پلاکارد ضد رژیم نداشتند.