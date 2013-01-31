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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۶

رجبی اعلام کرد:

20 درصد بودجه سازمان ترافیک شهرداری ساری فرهنگی است

20 درصد بودجه سازمان ترافیک شهرداری ساری فرهنگی است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری گفت: 30 درصد بودجه امسال سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری ساری صرف امورات فرهنگی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجبی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره نقاش کاریکاتور و ترافیک در سینما سپهر ساری با بیان اینکه در این جشنواره پنج جایزه ویژه دوچرخه برای شرکت کنندگان درنظر گرفتیم، ادامه داد: 16 جایزه  به 16 اثر راه یافته به بخش نهایی جشنواره اختصاص یافت و همچنین به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به 34 اثر دیگر جایزه دادیم و هزار و 500 شرکت کننده در این جشنواره بسته های فرهنگی دریافت کردند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری در رابطه با وضعیت ترافیک شهر ساری، اظهار داشت: هنوز هم اعتقاد داریم اگر مسئولان دست به دست هم نداده و برای کمربندی ساری چاره اندیشی نکنند، ترافیک ساری همچنان به صورت معضل باقی می ماند.

وی با بیان اینکه شهرستان ساری به خودی خود، دارای ترافیک نیست، گفت: اما به دلیل نداشتن کمربندی، ورودی و خروجی از مرکز شهر صورت می گیرد و ترافیک را به وجود آورده است.

رجبی افزود: با درست شدن مسیر کمربندی، می توان ترافیک شهر ساری را ساماندهی کرد.

وی افزود: 30 درصد از بودجه سالیانه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری، بودجه فرهنگی است و تمامی هزینه های برگزاری این جشنواره از محل بودجه سازمان بوده است.

رجبی اظهار داشت: اجرای برنامه های فرهنگی از مهمترین برنامه های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری است.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم مباحث فرهنگی باید در جامعه نهادینه شود.

رجبی با بیان انکه نخستین جشنواره کاریکاتور و ترافیک را با حضور 1500 کودک و نوجوان برگزار کردیم، یادآور شد: 40 درصد از برنامه های سازمان ترافیک در طول سال مربوط به برنامه های فرهنگی است.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1805084

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