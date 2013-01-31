امنیت کشور دستاورد مهم انقلاب است/ حفظ دستاوردها؛ وظیفه آحاد مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح زاده ظهر پنجشنبه در جمع روحانیون و مبلغان استان یزد در نخستین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: امام خمینی (ره) با تفکر خود این انقلاب را هدایت کرد و در 22 بهمن ماه سال 57 ثمره این انقلاب با خون شهیدان به بار نشست و دستاوردهای مهمی را نیز برای ملت فهیم ایران به ارمغان آورد.

وی افزود: همانطور که معصومین و امامان ما در راه رسالت خود مشقت هایی را تحمل کردند، امام راحل نیز نهضت اسلامی را با تحمل تبعید و مشقت زیاد به بار نشاند.

وی با اشاره به رشد علمی کشور در تمام زمینه ها بیان کرد: امروز کشور در دانش هوا فضا، انرژی هسته ای و پزشکی در دنیا سرآمد است و توسعه راه‌های حمل و نقل ریلی، هوایی، دریایی و ... از دستاوردهای نظام است.

استاندار یزد ادامه داد: ملت ایران با بلوغ سیاسی و فکری خود همیشه در راه ولایت فقیه گام برداشته و همسو با این هدایت در حال رشد و پیشروی در دنیاست.

فلاح زاده افزود: در زمانی که کشور در ظلم و فساد، تباهی و گمراهی بود، امام ارزشهای اسلامی را زنده کرد و به اسلام روحی تازه داد.

وی یادآور شد: توسعه فرهنگ ناب محمدی و ارزشهای مذهبی از ارکان مهم انقلاب اسلامی است هر چند آسیبهایی هم دیده می شود اما این مشکلات حتی قابل مقایسه با مشکلات جامعه آن روزها نیست.

استاندار یزد همچنین اظهار داشت: امروز مسئولیت بزرگی بر دوش داریم و باید در این دوران حساس با آسیبهایی که انقلاب را به خطر می اندازد، مبارزه و برخورد کنیم.