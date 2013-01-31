حاتمی کیا ستاره امروز جشنواره فجر بود/ آفتابی شدن هدیه تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حاتمی کیا که امسال فیلم در دست ساخت "چ" را در مقام کارگردان دارد امروز 12 بهمن و در اولین روز سی و یکمین جشنواره فیلم فجر از صبح وقت خود را در اختیار این رویداد سینمایی گذاشت.

وی ابتدا صبح را با تماشای "آقای الف" نخستین فیلم سه بعدی ایران به کارگردانی علی عطشانی در ایوان شمس شروع کرد و سپس به برج میلاد آمد تا هم به تماشای فیلم "هیچ کجا هیچ کس" بنشیند هم تا نیمه نشست پرسش و پاسخ آن حاضر باشد.

حضور حاتمی کیا امروز به قدری پررنگ بود که می توان وی را ستاره امروز دانست! جشنواره امروز به نوعی تحت الشعاع وی بود.

در نشست فیلم ابراهیم شیبانی، همه عکاسان توجه شان تا دقایقی متوجه این کارگردان بود و این توجه تا جایی ادامه یافت که رضا کیانیان و مهناز افشار بازیگران "هیچ کجا هیچ کس" برای سلام و احوال پرسی با وی از جای خود بلند شده و به او سلام کردند و دست تکان دادند.

حاتمی کیا تا نیمه نشست هم حضورش ادامه داشت. پژمان لشگری پور وی را همراهی می کرد.

و اما یکی دیگر از چهره های مطرح سینمای ایران که چندان هم به حضور در محافل جشنواره ای و سینمایی عادت ندارد و حتی به ندرت در نشست های خبری جشنواره ای و برای فیلم هایش حاضر می شود، هدیه تهرانی است.

او هم امروز برای دیدن فیلم ابراهیم شیبانی در برج میلاد حاضر شد ولی خیلی سریع محل برج را ترک کرد و طبق معمول هم به هیچ خبرنگاری پاسخ نداد.

فیلم شیبانی که در سانس اول سینمای بلند داستانی به نمایش درآمد همچون "آقای الف"، چندان تحسین اهالی رسانه و منتقدان را به دنبال نداشت.

این فیلم با روایتی غیرخطی ماجرای یک دزدی، آدم ربایی، مسایلی چون سقط جنین و ... مطرح می کرد.