کتاب چراغ راه انسان در مسیر خودباوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در پیامی به نمایشگاه کتاب مازندران آورده است: کتاب، چراغ راه انسان در مسیر خودباوری، رشد روانی و اعتلای فکری، ستون تمدن بشری و یگانه پایه و محور فضیلت و دانایی است،

وی افزود: آیینه ای که راستی و حقیقت و زیبایی را در راستای بهره مندی انسان باز می کند.. انعکاس بی بدیل پیروزی ها و شکست های آدمی در هیات رمزوار و نمادین کلمات و حماسه ی اندیشه ورزی و تعقل انسان در جامه ی اعجاز انگیز بیان.

هیچ تمدن و فرهنگ متعالی و رشد یافته بشری را نمی توان سراغ گرفت که بی مدد کتاب از رهگذار تاریخ معرفت بار برگرفته باشد و از سرچشمه های زلال آن سیراب نشده باشد.

طاهایی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه کتاب امر مطلوب و پسندیده ای است، زیرا یکی از راه های بسط و انتقال فرهنگ و ارزش های انسانی، کتابخوانی بوده و سبب تقویت حوزه نشر و ناشران می شود.

گسترش آگاهی در امور فرهنگی

مدیر اجرایی نمایشگاه کتاب مازندران گفت: نمایشگاه کتاب فرصت خوبی برای مردم و تجهیز کتابخانه‌هاست که همه باید با مشارکت هم در این کار فرهنگی ثابت قدم باشیم.

عین الله فلاح بیان داشت: کتاب به عنوان ماندگارترین و مهم‌ترین رسانه‌ای است که تاکنون با وجود گسترش فضاهای مجازی و کتابخانه‌های دیجیتالی همچنان در میدان بوده و مورد توجه دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم است و در این رابطه تقویت فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و گسترش سطح آگاهی از جمله وظایف ما در امور فرهنگی است.

فلاح با اشاره به تلاقی نمایشگاه کتاب مازندران با دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: از اینکه جشن کتاب و جشن انقلاب همزمان شده، خوشحالیم و این سبب شده تا با انرژی و امکانات بیشتری این دو رویداد را گرامی بداریم.