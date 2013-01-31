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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

شانزدهمین بازار بین المللی جشنواره فیلم فجر آغاز به کار کرد

شانزدهمین بازار بین المللی جشنواره فیلم فجر آغاز به کار کرد

فعالیت شانزدهمین بازار بین المللی جشنواره فیلم فجر دقایقی پیش در برج میلاد با حضور شرکت ها و کمپانی های داخلی و خارجی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از برگزاری سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شانزدهمین بازار این رویداد در برج میلاد ساعت 16 کار خود را آغاز کرد.

در این بازار 110 شرکت و کمپانی داخلی و خارجی حضور دارند که 75 شرکت از کشورهای آذربایجان، لبنان، آلمان، استرالیا، کانادا، قطر، ترکیه و ... در آن به خرید و فروش آثار سینمایی می پردازند.

همچنین  35 شرکت داخلی که از میان آنها می توان به بنیاد سینمایی فارابی، فیلمیران، حوزه هنری، آی آر دی، رسانه هدایت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آی فیلم  و ... اشاره کرد در این بازار حضور دارند.

هر ساله این بازار همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر، میزبان هنرمندان و خریداران آثار سینمایی، انیمیشن و فیلم های مستند و کوتاه است.

این بازار تا 15 بهمن ماه در برج میلاد دایر است.

سی و یکمین جشنواره فیلم فجر صبح امروز 12 بهمن به طور رسمی نمایش فیلم های خود را آغاز کرد.

کد مطلب 1805088

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