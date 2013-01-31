آتن بار دیگر صحنه اعتصاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعتصاب امروز در اعتراض به درخواست ارائه دهندگان کمک های مالی به یونان از دولت این کشور برای اجرای طرح ریاضت اقتصادی انجام گرفت.

بر همین اساس به علت اعتصاب کارکنان بخش حمل نقل و پزشکان یونانی در شهر آتن، امر حمل و نقل در پایتخت یونان با مشکل انجام می شد و اغلب بیمارستان ها نیز از ارائه خدمات پزشکی به مردم معذور بودند.

یکی از شروط اتحادیه اروپا برای ارائه کمک مالی به یونان اجرای طرح ریاضت اقتصادی بود که به موجب آن دستمزدها کاهش یافته و همین امر موجب شکل گیری اعتراضات گسترده ای در این کشور شده است.