  1. بین الملل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

آتن بار دیگر صحنه اعتصاب شد

آتن بار دیگر صحنه اعتصاب شد

کارکنان بخش حمل نقل یونان به همراه پزشکان این کشور بار دیگر امروز پنجشنبه دست به اعتصاب زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعتصاب امروز در اعتراض به درخواست ارائه دهندگان کمک های  مالی به یونان از دولت این کشور برای اجرای طرح ریاضت اقتصادی انجام گرفت.

بر همین اساس به علت اعتصاب کارکنان بخش حمل  نقل و پزشکان یونانی در شهر آتن، امر حمل و نقل در پایتخت یونان با مشکل انجام می شد و اغلب بیمارستان ها نیز از ارائه خدمات پزشکی به مردم معذور بودند.

یکی از شروط اتحادیه اروپا برای ارائه کمک مالی به یونان اجرای طرح ریاضت اقتصادی بود که به موجب آن دستمزدها کاهش یافته و همین امر موجب شکل گیری اعتراضات گسترده ای در این کشور شده است.

کد مطلب 1805089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها