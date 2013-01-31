اقتدار امروز نیروهای مسلح مرهون انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر جمعی از نیروهای مسلح به همراه فرماندهان نظامی عصر پنجشنبه با آیت الله باریک بین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: دهه فجر گشوده شدن نور و سپیده در میان تاریکی هاست و با دهه فجر حرکت کشور به سمت رشد و تعالی آغاز شد.

وی افزود: امام راحل پس از سالها دوری از وطن با استقبال گرم و پرشور مردم وارد میهن اسلامی شد و با لطف الهی توانست رژیم ستم شاهی را سرنگون و جمهوری اسلامی را در کشور پی ریزی کنند.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: انقلاب اسلامی حرکتی همه جانبه بود که تمام تاریکی ها و ستم های حکومت استبدادی را پایان بخشید و نظامی وابسته به دولت های غربی و استکباری را ساقط کرد.

وی بیان کرد: امروز نیروهای مسلح به برکت انقلاب اسلامی از آمادگی بسیار بالایی برخوردارند و دشمنان دیگر به خود اجازه نمی دهند حریم ایران را مورد تجاوز قرار دهند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: نیروهای مسلح کشورمان از چنان آمادگی برخوردارند که به هر حرکت مذبوحانه دشمنان پاسخ کوبنده و دندان شکنی خواهند داد و آنها را از کرده خود پشیمان خواهند کرد.

وی ترویج دین اسلام را وظیفه ای همگانی دانست و یادآورشد: امروز گسترش فعالیتهای قرآنی و دینی و آموزش احکام دینی در نیروهای مسلح قابل توجه است و با تقویت معنویت اقتدار نیروها بیشتر شده است.

در ابتدای این دیدار امیر شهری فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین با تبریک فرارسیدن دهه فجر گفت: نیروهای مسلح با آمادگی کامل گوش به فرمان فرمانده کل قوا هستند و هر گونه تهدیدی را با قاطعیت جواب خواهند داد.

همچنین امروز آیت الله باریک بین به همراه احمد عجم استاندار قزوین با حضور در مزار شهدا با نثار شاخه های گل به شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.