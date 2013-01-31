کاهش حضور جوانان در مساجد/ انتقاد از ائمه جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی روز پنجشنبه در نخستین همایش زکات و مسجد محوری اظهار داشت: یکی از فرائض مهم اسلامی و از ضروریات دین مبین اسلام توجه به پرداخت زکات است.



وی با بیان اینکه نخستین خانه مسجد بوده است گفت: متاسفانه مسجد محلی برای بازنشستگان شده و ائمه جماعات هیچ اقدامی برای جذب جوانان به این مکان مقدس نمی کنند.

جمع آوری 5 میلیارد تومان زکات



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران نیز در این نشست از جمع آوری حدود پنج میلیارد تومان زکات امسال در استان خبر داد.

ابراهیم باغبانی اظهار داشت: 164 پروژه عمرانی از محل جمع آوری زکات در سالجاری به بهره برداری رسیده است.



وی افزود: در سال 90، یک میلیارد و 450 میلیون تومان و در سال 91 بالغ بر چهار میلیارد و 850 میلیون تومان جمع آوری زکات در سطح مازندران انجام شده است.

ترویج فرهنگ مسجد محوری در جامعه

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: فرهنگ مسجد محوری در جامعه باید ترویج شود.

آیت الله نورالله طبرسی در این همایش اظهار داشت: افزایش پیوند مردم با مساجد و روحانیت و گسترش نقش مسجد در زندگی آنان و ایجاد ارتباط و تعامل هدفمند و معنادار آنان با مسجد و امام جماعت از اهداف اجرای این طرح است.



وی با بیان اینکه غرب به دنبال تخریب و خلوت کردن مساجد کشور است، یادآور شد: مساجد نخستین نهاد فرهنگی در جامعه است.



نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اگرحوزه نباشد مساجد و حسینیه ها مفهومی ندارند.



نقش آفرینی روحانیون در نهادینه شدن پرداخت زکات



دبیر ستاد احیا زکات کشور گفت: نهادینه شدن پرداخت زکات درجامعه نیازمند نقش آفرینی حوزه و جامعه روحانیت است.



نبی لو در این همایش اظهار داشت: برخی از مردم با احکام زکات و تأثیرگذاری این امر در جامعه آشنا نیستند.



وی افزود: جامعه روحانیت و حوزه تلاش کنند تا مردم را به وجوب و ضرورت زکات در جامعه آشنا کنند.