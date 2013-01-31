۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

غلامی خبرداد:

جشنواره ورزشی گرامیداشت دهه فجر درشرکت نفت وگاز گچساران برگزار می شود

گچساران- خبرگزاری مهر: رئیس شورای اطلاع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از برگزاری جشنواره ورزشی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت ایام الله دهه فجر خبرداد.

ابوالحسن غلامی به خبرنگار مهر گفت: جشنواره ورزشی شرکت نفت و گاز گچساران برای بیش از یک هزار نفر از کارکنان این شرکت در مدت یک ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: جشنواره ورزشی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از 12 بهمن با آغاز جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شروع به کار کرده و به مدت یک ماه ادامه دارد.

غلامی بیان داشت: این جشنواره با شرکت ورزشکاران در پنج رشته ورزشی "فوتسال"، "والیبال"، "پینگ پنگ"، "شطرنج" و "شنا" در رده سنی بزرگسالان در حال برگزاری است.

غلامی یکی از اهداف برگزاری این جشنواره راایجاد فضای بیشتر دوستی ، نشاط، مودت و همدلی در میان کارکنان دانست و افزود: امید است با تببین برنامه های مدون، این مسابقات را هر ساله با کیفیتی مطلوب تر برگزار نماییم تا شاهد پویایی بیشتر کارکنان باشیم.

وی تحرک، نشاط و تشویق کارکنان به ورزش را از مهمترین برنامه های امور ورزش نفت و گاز گچساران عنوان کرد وافزود: امور ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در زمینه ترویج فرهنگ ورزش دربین کارکنان همیشه پیشتاز بوده است.

وی افزود: امور ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در راستای ترویج فرهنگ ورزش های همگانی تاکنون تعداد قابل ملاحظه ای همایش های پیاده روی برای کارکنان و خانواده های آنها برگزار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دارای 19 تیم ورزشی در لیگ های معتبر کشوری است و تاکنون تعدادی از بازیکنان این تیم ها توانسته اند مجوز لازم برای حضوردر تیم های ملی را کسب کنند.

