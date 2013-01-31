اعزام چهار مازندرانی به مسابقات بین المللی پینگ پنگ

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زعفری بعد از ظهر پنجشننبه در دومین روز مسابقات پینگ پنگ قهرمانی جوانان کشور و رده بندی دسته برتر جوانان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مجموع این رقابتها، چهار نفر از سوی کادرفنی تیم ملی که در ساری حضور دارند، انتخاب و به مسابقات بین المللی برون مرزی اعزام خواهند شد.



وی افزود: تیم های استانها با نفرات اصلی در مسابقات قهرمانی کشور حاضر شدند و این امر سبب افزایش سطح کیفی مسابقات شده است.

رئیس هیئت پینگ پنگ مازندران گفت: در این رقابتها که از روز گذشته در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری آغاز شد، 124 پینگ پنگ باز از استانها کشور تا روز 14بهمن با هم رقابت می کنند.



زعفری افزود: این مسابقات در 32 گروه سه تیمی در حال برگزاری بوده و نفرهای برتر هر گروه در دور دوم به صورت تک حذفی رقابت می کنند.



وی ادامه داد: در این رقابتها در مجموع شش نفر انتخاب می شوند و با 10 نفر برتر دسته برتر جوانان، به مصاف خواهند رفت.



