یک دقیقه سکوت به یاد مسعود بهنام در اکران ویژه "حوض نقاشی"

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه اکران ویژه فیلم سینمایی حوض نقاشی محصول حوزه هنری در پردیس سینمایی آزادی برگزار شد. محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزه زاده معاون هنری حوزه هنری و سهیل جهان بیگلری مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره در این مراسم حضور داشتند.



پیش از آغاز نمایش فیلم منوچهر محمدی روی سن رفت و ضمن خیر مقدم به حضار از حوزه هنری برای فراهم کردن زمینه ساخت "حوض نقاشی" تشکر کرد. وی سپس از نگار جواهریان خواست روی سن بیاید، جواهریان به یاد مسعود بهنام صدابردار و صداگزار سینمای ایران از حاضران خواست یک دقیقه ایستاده سکوت کنند.



سپس لوح تقدیری از طرف مازیار میری، همایون اسعدیان و منوچهر محمدی به تارا بهنام تنها فرزند مسعود بهنام اهدا شد، تارا بهنام گفت: بسیاری از سینماگران می گویند پدرم حق پدری برگردن آنها داشته، پس من تنها فرزند او نیستم، با وجود شما احساس تنهایی نمی کنم.



پرویز پرستویی، کمال تبریزی، احمدرضا درویش، رامبد جوان، حسن برزیده، محمدرضا هنرمند، مهناز افشار، سیامک احصایی، سامان مقدم، فرشته صدرعرفایی، همایون اسعدیان، مازیار میری، واروژ کریم مسیحی، ابراهیم شیبانی، حسن پورشیرازی و… در این مراسم حضور داشتند.



"حوض نقاشی" به کارگردانی مازیار میری با بازی شهاب حسینی، نگار جواهریان، فرشته صدرعرفایی، سیامک احصایی، مهسا محجوب و … محصول حوزه هنری است که در جشنواره فیلم فجر روی پرده می رود.

