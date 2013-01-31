به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری بعدازظهر پنجشنبه در جمع بسیجیان گردان‌های واکنش سریع تنگستان اظهار داشت: امام والا مقام با اخلاص و پاکی که داشت در مقابل تمام ناملایمات زمان خود حتی ذره ای ترس به خود راه نداد.

وی در ادامه بیان داشت: حقیقتا امام امید ملت شد و امروز نه تنها ما به امام و انقلابمان افتخار می‌کنیم بلکه تفکر ناب آن بزرگوار سبب بیداری اسلامی شده است و همه ملت‌های مظلوم و ستم‌دیده از انقلاب ما و پیام روح‌بخش امام راحل الهام گرفته‌اند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان ساخت: انقلاب اسلامی خودباوری و اتکا به توان خود را در مردم ما ایجاد کرد و امروز کفر جهانی در مقابل پیشرفت‌های روز افزون ما که هر روز بهتر از گذشته است در بهت و ناباوری فرو رفته است.

آیت‌الله حسینی بوشهری تصریح کرد: ما معتقدیم این راه مقدس همچنان ادامه دارد و انقلاب با گام‌های استوار رو به قله‌های پیشرفت حرکت می‌کند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در ادامه خطاب به بسیجیان یادآور شد: بسیج ذخیره ای برای انقلاب است و همواره در مسیر حراست و نگهبانی از انقلاب اسلامی حرکت کرده است.

راز پیروزی انقلاب اسلامی جاذبه اسلام‌خواهی ملت ایران بود

وی اولین دلیل و راز پیروزی انقلاب اسلامی را جاذبه اسلام خواهی ملت ایران دانست و افزود: مردم ما تربیت یافته مکتب نبی مکرم اسلام (ص) و مولا علی (ع)هستند و چون در شعار و حرکت رهبر خود منش و روش انبیا و امامان را دیدند انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت.

آیت الله حسینی بوشهری دومین راز پیروزی انقلاب را وحدت و یکپارچگی مردم دانست و گفت: امروز دشمن برای به چالش کشیدن تمام حرکات دینی مردم در صفوف اتحاد ملل اسلامی ایجاد تفرقه می‌کند و این خطری برای امت‌های اسلامی است.

وی ضمن بیان اینکه ثمره عینی وحدت و یکپارچگی در انقلاب ما نمایان است، عنوان داشت: تمام ملت قهرمان ایران در کنار یکدیگر یک‌صدا ندای انقلاب را فریاد زدند و پیروز مبارزه در برابر کفر استبداد و رژیم منحوس پهلوی شدند.

بسیجیان حلقه‌های تربیتی صالحین شهرستان تنگستان در رزمایشی باشکوه حضور اقتدار و توانایی خود را به نمایش گذاشتند و به صورت عملیاتی آغاز شد.

در این برنامه رزمی فرهنگی که با هدف ارتقا سطح دانش و بینش سیاسی، اعتقادی و نظامی نیروهای بسیجی و حفظ آمادگی دفاعی و نمایش توان رزمی بسیج برگزار شده است شرکت کنندگان به مدت یک‌روز به رزم‌آرایی خواهند پرداخت.

بسیجیان شرکت کننده در این تجمع باشکوه پس از استقبال از آیت الله حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در کلاس‌های آشنایی با سلاح و مهمات و همچنین برنامه‌های اعتقادی سیاسی شرکت کردند.