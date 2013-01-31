شمقدری در محفل چینی ها حاضر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین بخش چشم انداز سینمای چین سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر عصر امروز 12 بهمن ماه در برج میلاد برگزار شد.

در این مراسم که به صورت نمادین برگزار شد، هنرمندان سینمای این کشور به همراه بالاترین مقام رسمی سینمای چین در برج میلاد حضور پیدا کردند. همچنین افرادی با پوشیدن لباسهای سنتی این کشور به استقبال سینماگران این کشور رفتند. البته در این مراسم جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ایران نیز حضور پیدا کرد.

وی با خوشامدگویی به هیات چینی در سخنانی گفت: کشور چین بازار خوبی برای سینما و فیلم های ایرانی است و امیدوارم این بخش با استقبال خوبی رو به رو شود

شمقدری افزود: همچنین امیدوارم این بخش همدلی بین سینماگران ایرانی و چینی شود. سینمای ایران در چین مورد توجه است و شاهد آن هم جایزه ای است که فیلم "خرس" در جشنواره شانگهای از آن خود کرده است.

در این مراسم همچنین محمدرضا عباسیان دبیر جشنواره فیلم فجر نیز ابراز خرسندی که ارتباط بین سینمای ایران و چین رو به گسترش است.

سینمای چین با نمایش 10 فیلم در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر مرور می‌شود. فیلم‌های "پس لرزه" محصول سال 2010 به کارگردانی فنگ ژیائوگنگ، "شمشیر‌های پرنده دروازه اژدها" محصول سال 2011 به کارگردانی تسویی هارک، "پیاده تا مدرسه" محصول سال 2009 به کارگردانی پنگ جیائوهانگ و پنگ چن، "کورا" محصول سال 2011 به کارگردانی دو جیاجی در این بخش به نمایش در می آید.

همچنین "میمون شهر" به کارگردانی کنگ لینگ جن، "مادر مغول من" به کارگردانی کای نینگ، "اقیانوس بهشت" به کارگردانی ژو ژیالو، "بازگشت به 1942" محصول سال 2012 به کارگردانی فنگ ژیائوگنگ، "حلقه کامل" محصول سال 2012 به کارگردانی ژانگ یانگ و"حکومت آدم‌کش‌ها" به کارگردانی چااو بین سو در بخش مرور سینمای چین روی پرده می‌رود.

امروز حضور چینی ها در برج میلاد پررنگ است که یکی از دلایل آن هم به مراسمی است که امروز برای افتتاح بخش سینمای چین برگزار شد.