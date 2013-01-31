به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی عصر پنجشنبه در نشست با دهیاران و شوراهای بخش مرکزی جویبار با اشاره به اینکه مازندران دارای نعمات فراوانی از قبیل دریا، زمین های حاصلخیز و جنگلهای انبوه است، اظهار داشت: محرومیت در این استان نسبت به سایر استانهای کشور بسیار چشمگیر است.

وی با بیان اینکه فرصت هایی که برای توسعه استان بوده، هدر رفته است افزود: از این فرصت ها در حوزه های مختلف استفاده مطلوب نشده است.

حسینی با اشاره به بیکاری جوانان منطقه از وزیر جهادکشاورزی انتقاد کرد و گفت: اگر در حیاط منزل خود حوض بزرگی همچون دریای خزر داشته باشید، آیا فرزندان شما بیکار خواهند بود؟؟؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه مشکل در توسعه استان و منطقه با وجود اینکه تهران مرکز ثقل تجاری کشور است، اذعان داشت: باید فاصله دو راه هوایی شمال و جنوب ساماندهی، که این مورد در منطقه شمال بدلیل ضعف مدیران استانی نسبت به جنوب کشور پیشرفت چندانی نداشته است.

حسینی از ضعف مدیران در اجرای طرح آب و فاضلاب روستایی در شورکا جویبار انتقاد کرد و گفت: با اجرا نشدن این پروژه مردم این منطقه در تابستان با گرد وخاک و در زمستان با گل ولای زندگی می کنند.

وی بیان داشت: شوراها حلقه واصل بین مردم و مسئولان هستند، که باید مشکلات روستاها را به گوش آنها برسانند.

استفاده از ظرفیت دهیاریها

فرماندار جویبار با اشاره به اینکه این شهرستان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی است، گفت: دهیاریها و شوراها باید از این ظرفیت ها با پیگیری مداوم کار را به نتیجه برسانند.

امید نیک نژاد با بیان اینکه امسال مسائل اعتباری و بودجه ای به شهرستان از سرفصل های مختلف بودجه ای بسیار ناچیز بوده است، اظهارداشت: برخی از طرحهای عمرانی به کندی درحال انجام که با این میزان شرمنده مردم شهرستان شدیم.

وی از دهیاران خواستار اطلاع رسانی در زمینه مشکل روستاها به مسئولین شد و افزود: ما می خواهیم با اقدامات مناسب امید را به جامعه تزریق کنیم.

وی مراجعات مردم در خصوص وام تعمیرات واحدهای روستایی، استقرار برخی ادارات ، تکمیل طرح فاضلاب روستایی در شورکاء و اتمام پروژه های نیمه تمام ورزشی در شهرستان را مهمترین مشکلات اعلام کرد.