به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم و پایانی مرحله دوره‌ای (رفت و برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای همزمان در تهران، خلیج فارس، قشم، گرگان و ماهشهر آغاز شد. در این میان دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و همیاری زنجان زودتر از سایر دیدارها و با پیروزی 80 بر 73 تیم میزبان به پایان رسید.

شاگردان فرزاد کوهیان در حالی در این بازی تن به شکست دادند که در مرحله رفت صاحب برتری شده بودند. البته آنها با وجود باخت در این بازی در جایگاه چهارم باقی ماندند تا در مرحله پلی‌آف با تیم پنجم جدول رده بندی دیدار کنند.

شهرداری گرگان هم با پیروزی در این بازی این شرایط را برای خود ایجاد کرد تا در صورت باخت دانشگاه آزاد در دیدار امروز برابر مهرام به رده پنجم صعود کند.

هفته هجدهم و پایانی مرحله دوره‌ای (رفت و برگشت) رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری می‌شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* البدر بندر کنگ - فولاد ماهان اصفهان

* استقلال زرین قشم - پتروشیمی بندرامام

* صنایع پتروشیمی بندرامام - نفت سپاهان

* دانشگاه آزاد - مهرام تهران