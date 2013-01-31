وزیر کشور با تبدیل پارس آباد به فرمانداری ویژه موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب برومند بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: وزیر کشور طرح تبدیل پارس آباد به شهرستان ویژه را امضا کرده و مقرر شد هیئت دولت در این خصوص تصمیم گیری کند.

به گفته وی در بین صدها شهرستان کشور حدود ۲۰ شهرستان بزرگ فرمانداری ویژه دارند که پارس آباد این ویژگی را داراست.

این نماینده مجلس هدف از تبدیل فرمانداری پارس آباد به فرمانداری ویژه را ارائه خدمات بهتر، تمرکز زدایی اداری و کاهش مراجعه مردم به مرکز استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: پارس آباد در حال حاضر با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و با 230 کیلومتر فاصله با اردبیل دومین شهر پرجمعیت این استان بوده و نیاز است با توجه به این شاخص ها فرمانداری این شهرستان به فرمانداری ویژه تبدیل شود.

برومند تصریح کرد: در صورت تحقق این مهم در تمام جلسات معاونان استان حضور داشته و سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات و بازرگانی به معاون مدیر کل ارتقا می یابد.

