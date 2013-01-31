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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۰

در تهران/

حضور عشایر کهگیلویه و بویراحمد درجشنواره ملی صدای عشایر

حضور عشایر کهگیلویه و بویراحمد درجشنواره ملی صدای عشایر

یاسوج – خبرگزاری مهر: گروه های مختلف هنری عشایر کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در نخستین جشنواره ملی صدای عشایر ایران عازم تهران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه ها در قالب گروه های مختلف موسیقی، نمایش های آیینی، سیاه چادر و کوچ عشایر به همراه خبرنگاران رسانه های محلی صبح پنجشنبه عازم تهران شدند.

جشنواره ملی صدای عشایر با حضور رئیس جمهور از 14 تا 19 بهمن در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

از استان کهگیلویه و بویراحمد قریب به 110 هنرمند در قالب گروه های مختلف و در 22 غرفه در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

زمان بازدید از نمایشگاه و جشنواره ملی عشایر همه روزه از ساعت 14 تا 21 اعلام شده است.

نمایشگاه فروش تولیدات عشایر هم در کنار این جشنواره برپا می شود.

کد مطلب 1805111

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