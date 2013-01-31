شکست خانگی منصوری قرچک برابر شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه سه دیدار برگزار شد. در مهمترین مسابقه تیم منصوری قرچک در زمین خود برابر شهرداری تبریز تن به شکست پرگل 5 بر 4 داد. گاز خوزستان هم در جدال برابر تیم فرش آرا برنده شد و راه ساری در زمین هلال احمر با 5 گل به پیروزی دست یافت. نتیجه کامل این دیدارها به شرح زیر است:

*منصوری قرچک 4 - شهرداری تبریز 5

*هلال احمر یک - راه ساری 5

*گاز خوزستان 3 - فرش آرا یک

در چارچوب هفته بیستم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور سه دیدار هم روز جمعه برگزار می شود که در حساس ترین دیدار تیم های میثاق و گیتی پسند مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند. تیم فوتبال صبای قم، صدرنشین لیگ برتر فوتسال این هفته استراحت دارد. برنامه دیدارهای روز جمعه به شرح زیر است: *دبیری تبریز - شهرداری ساوه

*میثاق تهران - گیتی پسند

*شرکت حفاری - ارژن شیراز

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- صبای قم 44 امتیاز

2- گیتی پسند 40 امتیاز

3- شهید منصوری 34 امتیاز

4- دبیری تبریز 31 امتیاز

5- شهرداری تبریز 28 امتیاز

.................................

12- گاز خوزستان 11 امتیاز

13- ارژن شیراز 7 امتیاز