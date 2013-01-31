استاندار مازندران درگذشت حسن حبیبی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت سید علی اکبر طاهایی آمده است: خبر درگذشت دکتر حسن حبیبی، انسانی که عمر شریفش را صرف مجاهده برای اعتلای علم، فرهنگ و انقلاب اسلامی کرد همه دوستداران نظام مقدس اسلامی را متالم و متاثر کرد.



این پیام می افزاید: سالها اهتمام و مجاهدت در سنگر علم و انقلاب در کسوت بنیانگذار بنیاد ایران شناسی، معاون اولی رئیس جمهور در چند مقطع، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر صحنه های تلاش علمی و ادبی و فرهنگی، از زنده یاد حبیبی انسانی ماندگار در اذهان و تاریخ معاصر ایران ساخته است.



اینجانب ضمن عرض تسلیت این فقدان بزرگ به خانواده محترم، همه یاران و همراهان آن مرحوم و تمامی دوستداران انقلاب و نظام اسلامی، خصوصا جامعه علمی و دانشگاهی، آمرزش و رضوان الهی برای آن فقید سعید و صبر و شکیبایی برای بازماندگان و عافیت برای خدمتگزاران نظام اسلامی در راستای منویات مقام معظم رهبری از خداوند سبحان مسئلت دارم.

به گزارش مهر، معاون اول دولت‌های پنجم تا هفتم در دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی، وزارت فرهنگ و ارشاد دولت مهندس بازرگان، ریاست اسبق فرهنگستان ادب پارسی، ریاست بنیاد ایران شناسی و هم ‌چنین عضویت در مجمع تشخیص مصلحت از ابتدای تشکیل تاکنون از سوابق وی در تاریخ سه دهه انقلاب است.

مرحوم حبیبی نقش برجسته ای در تدوین پیش‌ نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته است.