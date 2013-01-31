به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی بعدازظهر پنجشنبه در جمع بسیجیان گردان‌های بیت‌المقدس تنگستان با تاکید بر لزوم حضور بسیجیان در صحنه‌های مختلف دفاع از حریم ولایت، اظهار داشت: هرچه حلقه بسیج با ولایت مستحکم‌تر باشد، قطعا به تمام اهدافمان خواهیم رسید و گرنه منحرف خواهیم شد.

وی هدف اصلی دشمنان ایران اسلامی را جنگ نرم و مسائل فرهنگی عنوان کرد و خطاب به بسیجیان بیان داشت: امروز شما وظیفه دارید با تقویت معنویت و بصیریت در راه اعتلای فرهنگ ناب محمدی بکوشید.

معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) بوشهر افزود: بصیریت و ولایت‌مداری بسیجیان باعث شده تا دشمنان انقلاب و در رأس آنان آمریکا و اسرائیل در دسیسه‌چینی و فتنه‌انگیزی همواره طعم تلخ شکست و درماندگی را به سختی بچشند زیرا بصیرت رمز موفقیت ملت ماست.

رضایی از بسیجیان خواست برای حفظ ارزش‌های انقلاب و اسلام، در همه عرصه‌های انقلاب حضوری آگاهانه، مقتدر، بانشاط و همراه با ولایت‌مداری داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر ولایت مداری بسیجیان گفت: پیروی از ولایت فقیه و داشتن معنویت و اتحاد آحاد جامعه و مسئولان تنها راه مقابله با نقشه‌های شوم دشمنان است.

معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) با اشاره به جنگ نرم دشمن، خاطرنشان ساخت: امروز نیز دشمن با بهره گیری از تمامی ابزار تبلیغاتی خود وارد عمل شده اما به برکت اسلام، ولایت شکست خورده است.

بسیجیان حلقه‌های تربیتی صالحین شهرستان تنگستان در رزمایشی باشکوه حضور اقتدار و توانایی خود را به نمایش گذاشتند و به صورت عملیاتی آغاز شد.

در این برنامه رزمی فرهنگی که با هدف ارتقا سطح دانش و بینش سیاسی، اعتقادی و نظامی نیروهای بسیجی و حفظ آمادگی دفاعی و نمایش توان رزمی بسیج برگزار شده است شرکت کنندگان به مدت یک‌روز به رزم‌آرایی خواهند پرداخت.

بسیجیان شرکت کننده در این تجمع باشکوه پس از استقبال از آیت الله حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در کلاس‌های آشنایی با سلاح و مهمات و همچنین برنامه‌های اعتقادی سیاسی شرکت کردند.