لزوم همکاری تالار بورس و اتاق بازرگانی گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دامغانی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه با مدیر تالار بورس گرگان افزود: اتاق گرگان به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان آمادگی کامل دارد در راستای ترویج فرهنگ بورس و جذب سرمایه برای مراکز تولیدی استان پیشقدم باشد.
در ادامه این نشست، قرهباش نایب رئیس اتاق نیز ضمن تأیید لزوم همکاریها از رئیس تالار بورس خواست تا در قالب یک تفاهمنامه؛ زمینههای همکاری بین طرفین عینیتر شده در آینده به اجرا درآورد.
فعالیتهایی نظیر آموزش اعضای اتاق، مونیتورینگ معاملات بورس در فضای اتاق گرگان، همکاری در برگزاری دورههای آموزشی بخشی از زمینههای فعالیت مشترک بود که در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بورس استان از سال 85 در گرگان تشکیل شده و تاکنون بیش از 20 هزار نفر در این تالار به معاملات سهام پرداخته اند.
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