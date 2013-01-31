شکست خانگی ماشین سازی برابر نفت مسجد سلیمان/ گل بحث بر انگیز جنجال آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با انجام 14 دیدار در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از بازی های مهم تیم ماشین سازی تبریز در خانه خود با یک گل مغلوب تیم نفت مسجد سلیمان شد.

در این دیدار که حدود سه هزار تماشاگر ورزشگاه تختی تبریز در هوایی سرد و نیمه بارانی آن را از نزدیک به نظاره نشستند، هر دو تیم بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتند و چند موقعیت برای گلزنی خلق کردند اما در این میان تیم میهمان بود که موفق شد با یک گل دیرهنگام صاحب سه امتیاز این بازی بیرون از خانه شود.

تیم ماشین سازی در نیمه اول این بازی فرصت آنچنانی برای گلزنی نداشت و در سوی مقابل زرد پوشان نفت صاحب دو فرصت شدند که بی دقتی مهاجمان این تیم مانع از باز شدن دروازه میزبان شد.در نیمه دوم اما هر دو تیم صاحب فرصتهایی برای زدن گل شدند اما تا دقیقه 89 این دیدار تلاش بازیکنان دو تیم سودی در پی نداشت.

در این دقیقه فرار حسین مالکی بازیکن ریز نقش تیم نفت آبادان منجر به خطای مدافعان ماشین سازی به روی او شد تا ضربه ایستگاهی حاصل از این حرکت با شوت دیدنی حمزه حدادی با پای چپ به تنها گل این بازی تبدیل شود.

در این صحنه ماشین سازان معتقد بودند که قبل از اعلام خطا، بازیکن حریف در موقعیت آفساید صاحب توپ شده بود و پس از آن مدافع ماشین سازی خطا کرده بود.البته این اعتراض ماشین سازان منجر به اخراج تقی تخت کیانی کمک مربی تیم ماشین سازی از روی نیمکت شد.

پس از پایان بازی نیز هواداران ماشین سازی با سر دادن شعارهایی نسبت به قضاوت تیم داوری این بازی اعتراض خود را نشان دادند.

بیژن حیدری داور وسط این دیدار همچنین توحید قوجائی، رسول برزگر و امید صمدی از تیم ماشین سازی و سید محمد حسینی از تیم نفت مسجد سلیمان را با کارت زرد جریمه کرد.ماشین سازی تبریز با این شکست خانگی 11 امتیازی باقی ماند تا فاصله اش با تیم بالای سری خود در جدول به پنج امتیاز افزایش پیدا کند.تیم نفت مسجد سلیمان نیز با این برد ارزشمند بیرون از خانه 32 امتیازی شد و به خانه سوم جدول صعود کرد.