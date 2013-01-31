  1. عناوین کل
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۰

اولین نمایشگاه آفرینش های هنری ابرکوه برپا می شود

اولین نمایشگاه آفرینش های هنری ابرکوه برپا می شود

ابرکوه - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی اولین جشنواره آفرینشهای هنری ابرکوه از برگزاری این نمایشگاه همزمان با جشنواره منطقه ای آواها و نواها خبر داد.

طاهره موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه که در محل مجتمع فرهنگی هنری ابرکوه برگزار می شود، آثار 50 هنرمند برتر شهرستان در قالب تابلو، محصولات هنری و صنایع دستی در معرض فروش و نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: این نمایشگاه شامل تابلوهای معرق، منبت،‌ باتیک، نقاشی،‌ خطاطی همچنین هنرهای دستی نمدمالی، ساخت ساز سنتی، چرم دوزی و ...است و از پانزدهم بهمن به مدت 10 روز آماده بازدید علاقه مندان است.

موسویان در مورد اهداف برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره موجب می شود هنرمندانی به جامعه معرفی شوند که با وجود هنر درخشان خود، کمتر کسی از هنر آنها مطلع هستند.

وی ضمن ارزیابی سطح بالای آثار هنری و استقبال بی نظیر هنرمندان از این برنامه اظهار داشت: حضور اساتید مجرب و پیشکسوتان باعث رونق بخشیدن به نمایشگاه و دلگرمی هنرمندان جوانتر می شود.

موسویان افزود: در این نمایشگاه 150 اثر هنری معرفی و در معرض دید قرار می گیرد و در کنار آن، کتابهای منتشر شده نویسندگان ابرکوه هم به نمایش در می آید.

کد مطلب 1805121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید