اولین نمایشگاه آفرینش های هنری ابرکوه برپا می شود

طاهره موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه که در محل مجتمع فرهنگی هنری ابرکوه برگزار می شود، آثار 50 هنرمند برتر شهرستان در قالب تابلو، محصولات هنری و صنایع دستی در معرض فروش و نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: این نمایشگاه شامل تابلوهای معرق، منبت،‌ باتیک، نقاشی،‌ خطاطی همچنین هنرهای دستی نمدمالی، ساخت ساز سنتی، چرم دوزی و ...است و از پانزدهم بهمن به مدت 10 روز آماده بازدید علاقه مندان است.

موسویان در مورد اهداف برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره موجب می شود هنرمندانی به جامعه معرفی شوند که با وجود هنر درخشان خود، کمتر کسی از هنر آنها مطلع هستند.

وی ضمن ارزیابی سطح بالای آثار هنری و استقبال بی نظیر هنرمندان از این برنامه اظهار داشت: حضور اساتید مجرب و پیشکسوتان باعث رونق بخشیدن به نمایشگاه و دلگرمی هنرمندان جوانتر می شود.

موسویان افزود: در این نمایشگاه 150 اثر هنری معرفی و در معرض دید قرار می گیرد و در کنار آن، کتابهای منتشر شده نویسندگان ابرکوه هم به نمایش در می آید.